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Milli Emlak'tan 14 dönüm arazi 87 bin TL satışa çıkıyor! İşte ihale detaayları

Sivas Merkez'de yer alan 13.832,09 m²'lik hazine arazisi, 11 Eylül 2024'te ihaleye çıkıyor. Yatırımcılar için büyük fırsat! İhale detayları haberimizde

Yayın Tarihi: 26.08.2024 15:38
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 15:38
Milli Emlak'tan 14 dönüm arazi 87 bin TL satışa çıkıyor! İşte ihale detaayları

Sivas Merkez’de 13.832,09 m² Hazine Arazisi İhaleye Çıkıyor! Satış Detayları ve Katılım Şartları

Sivas Merkez'de bulunan ve toplamda 13.832,09 metrekare büyüklüğe sahip değerli bir hazine arazisi, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından ihaleye çıkarılıyor. 11 Eylül 2024 tarihinde gerçekleşecek bu önemli ihale, yatırımcılar ve arazi arayışında olanlar için büyük bir fırsat sunuyor. İşte ihaleyle ilgili tüm detaylar ve katılım koşulları...

Milli Emlak'tan 14 dönüm arazi 87 bin TL satışa çıkıyor! İşte ihale detaayları

İHALE TARİHİ VE DETAYLARI

Sivas Merkez'de yer alan 13.832,09 m² yüzölçümündeki hazine arazisinin ihalesi, 11 Eylül 2024 tarihinde saat 15:45’te yapılacak. İhalenin başlangıç bedeli 350.000 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu bedel üzerinden yapılacak olan ihale, katılımcılara oldukça cazip bir yatırım fırsatı sunuyor. İhaleye katılmak isteyenler için gerekli olan teminat bedeli ise 87.500 TL olarak açıklandı.

İhale, Sivas ili sınırları içerisinde yer alan ilgili kurumda gerçekleştirilecek olup, ihale süreciyle ilgili tüm detaylar T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün web sitesinde yer alıyor.

SİVAS MERKEZ’DE YATIRIM FIRSATI: HAZİNE ARAZİSİ

Sivas Merkez’de bulunan bu geniş arazi, yatırımcılar için büyük bir fırsat niteliği taşıyor. İmar durumu henüz netleşmemiş olsa da, arazi büyüklüğü ve konumu itibarıyla gelecekte değer kazanma potansiyeline sahip. 13.832,09 metrekarelik alan, farklı amaçlar için değerlendirilebilecek bir büyüklüğe sahip olup, yatırımcılar için cazip bir fırsat oluşturuyor.

İhaleye katılım sağlamak isteyenler, belirlenen teminat bedelini ödemeleri ve gerekli evrakları hazırlamaları durumunda ihaleye katılabilecekler. İlgilenenlerin belirtilen ihale tarihine kadar hazırlıklarını tamamlamaları önem taşıyor.

YASAL DAYANAK VE İMAR DURUMU

İhaleye konu olan bu hazine arazisinin yasal dayanağı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi gereğince belirlenmiştir. Bu madde, açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek olan ihaleyi tanımlamakta ve şartlarını belirlemektedir. Arazi için şu an belirli bir imar durumu bulunmamakta olup, bu durum ilerleyen dönemlerde netleşebilir.

Araziyle ilgili daha fazla bilgi almak isteyenler, Sivas Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün resmi web sitesini ziyaret edebilir veya 0346 227 0373 numaralı telefonu arayarak yetkililerle iletişime geçebilirler.

İHALEYE KATILIM KOŞULLARI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

İhaleye katılmak isteyenlerin öncelikle 87.500 TL tutarındaki teminat bedelini yatırmaları gerekmektedir. Teminat bedelinin yatırılmasının ardından katılımcılar, belirtilen tarih ve saatte Sivas'ta gerçekleştirilecek olan ihaleye katılım sağlayabilirler. İhaleyle ilgili detaylı bilgi almak ve gerekli evrakları temin etmek için aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanabilirsiniz:

İletişim Adresi:

BÜYÜK YATIRIM FIRSATI KAÇIRILMAMALI

Sivas Merkez'deki bu değerli hazine arazisi, yatırımcılar için önemli bir fırsat sunuyor. İmar durumu belirsiz olsa da, arazi büyüklüğü ve konumu gelecekte yüksek bir getiri potansiyeli vaat ediyor. 11 Eylül 2024 tarihinde yapılacak olan ihaleye katılarak bu fırsatı değerlendirebilir, geleceğe yönelik karlı bir yatırım yapabilirsiniz.

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