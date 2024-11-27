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Milyonlarca Bağ-Kur’lu bu açıklamayı beklemekteydi: 7200 gün sonrası ne olacak?

Bağ-kur’lunun emekli olması için gereken prim gün sayısı ile alakalı şaibeler ve zorluklar kamuoyuna sunulmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 11:57
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 11:57
Milyonlarca Bağ-Kur’lu bu açıklamayı beklemekteydi: 7200 gün sonrası ne olacak?

Bağ-kur’lunun emekli olması için gereken prim gün sayısı ile alakalı şaibeler ve zorluklar kamuoyuna sunulmaya devam ediyor. Hükümet tarafından SSK- Bağ_kur prim eşitlemesi ile alakalı çalışmaların devam ettiği açıklaması yapılırken, Bağ-Kur’lu esnaf ve sanatkara emeklilik ve primler konusunda uyarılar da yapılmaya devam ediyor.  


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Bağ-Kur’luların yaşadığı prim sıkıntısına istinaden çarpıcı öneri ve açıklamalarda bulundu. Palandöken, prim gününü tamamlayıp emeklilik yaşını bekleyen esnafın sadece sağlık primi ödemesi gerektiğini ifade ettiği açıklamasında, acil olarak yeni düzenlemenin gelmesi gerektiğinin altın çizdi.  


BAĞ-KUR’LULARA PRİM DÜZENLEMESİ GELECEK Mİ? 


Palandöken, yaptığı açıklamada, "Prim gün sayısını tamamlamış, emeklilik için gereken süreyi doldurmuş ancak yaş şartını henüz tamamlayamamış esnafımız, neden hala tüm primleri ödemek zorunda kalıyor?" Sorusunu adeta bir serzeniş olarak sunduğu açıklamasında durumun adaletsizliğine dikkatleri çekmeye çalıştığını ifade etti.  

Milyonlarca Bağ-Kur’lu bu açıklamayı beklemekteydi: 7200 gün sonrası ne olacak?


7200 GÜNÜ DOLDURAN BAĞKURLU DİKKAT 


"Esnaf, 7 bin 200 prim gününü doldurdum. Bundan sonra neden prim ödeyeyim? Emekliliği hak ettim" diyen Bağkurlulara uyarıda bulunan Palandöken, bu talebin dile getirildiğini ancak henüz net bir sonuca ulaşılmadığını ifade etti.  


SGK’DAN SSK BAĞKUR PRİM EŞİTLEMESİ YAPILMALI 


Bağkurlunun en uzun süre çalışan ve en az maaş alan kesimlerin başında geldiğini vurgulayan Palandöken,  ‘’Sistemlerdeki eşitsizlikler, sosyal adaletsizliği besliyor. Bu nedenle esnafın talepleri karşılanmalıdır." Dedi.  

Milyonlarca Bağ-Kur’lu bu açıklamayı beklemekteydi: 7200 gün sonrası ne olacak?


SAĞLIK PRİMİ ÖDEMELERİ YERTERLİ Mİ? 


Palandöken açıklamasında prim gününü tamamlayan Bağkurlunun, emekli olmasına izin verilmese bile en azından sağlık primi ödemesiyle devam etmelerine izin verilmesi gerekliliğini belirtti. "Esnafımız, aktif çalışma hayatına devam etse bile sağlık sigortası yaptırmak zorunda. Bu durumda, emeklilik için gereken prim gününü tamamlamış olanlardan sadece sağlık primi alınması hem adil olur hem de esnafın yükünü hafifletir" diye konuşan isim, acilen yeni düzenlemelerin gelmesi gerekliliğini kaydetti. Yani 7200 gün sonrasında sadece sağlık primlerinin ödenmesini talep eden Palandöken’in bu talebi karşısında SGK’dan nasıl bir yanıt geleceği merakla bekleniyor.  


 



 

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