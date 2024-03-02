Milyonlarca kredi ve kredi kartı kullanıcısı şaşkın: Limitleri zorlayacak gelişmeye imza atıldı

Kredi kartlarına yeni düzenlemelerin geleceği iddiaları geçtiğimiz haftaların ekonomi gündemine oturmuş bulunurken, bunun ilk adımının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) açıklaması sonrasında atıldığı belirtildi. Geçtiğimiz ay içerisinde TCMB Başkanı Fatih Karahan tarafından kredi kartlarına ilişkin açıklamalar yapılırken ilk düzenlemenin limit konusunda olacağı belirtildi.

Enflasyon rakamlarının hat safhada seyrettiği şu günlerde zorlu ekonomik durumlar, vatandaşı kredi kartı kullanımına itiyor. Hal bu iken kredi kartları ile alakalı kısıtlayıcı tedbirlerin alınacağı açıklanmış bulunuyor. 8 Haziran tarihinde Hafize Gaye Erkan'ın TCMB başkanı olarak göreve başlaması akabinde ekonomiye yönelik birçok uygulamanın devreye gireceği açıklanmıştı.





Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de bu dönüşüm ile alakalı yaptığı açıklamasında rasyonel politikalara dönüş başlayacağını belirtmişti. Yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan'da 2024 yılının ilk toplantısı sonrasında kredi ve kredi kartı konusunda kısıtlamaların geleceğini belirtmişti. Hal bu iken kredi kartlarında ek düzenleme kart limitlerine yapıldı.

BDDK tarafından yapılan öneride kart sahiplerinin aylık maaşının 4 katı limit olması gerekliliğe belirtild. Geçtiğimiz dönemde bu oran 10 olarak uygulanırken finansal risklerin artması da ekonomik dengenin bozulmasına sebep veriyordu.

Bankalardan kredi kartı limitlerine ayar

Bankalar tarafında bazı müşterilerine maaşlarının 10 katı kadar kredi kartı limiti verilirken en düşük maaş alan bireyin bile kredi kartı limiti yüksek seyretmekteydi. Bu durum ise finansal bakımdan risk taşımaktaydı. Tüketim alışkanlıklarının değişmesi adına bankaların birçok katı kural alması gerekliliği de hal bu iken BDDK tarafından belirtildi. Yapılan bu düzenlemeler sonrasında bankalar müşterilerini borçlanma konusunda önüne geçeceği tahmin ediliyor.