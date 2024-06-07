Mobil’den giriş yapan adeta Bonus’a boğuluyor! Bedava alışveriş şöleni başladı

Bankaların Haziran ayı kampanyaları oldukça ilgi çekmeye devam ediyor. Özellikle de yapılan alışverişlerin bedavaya gelmesini sağlayan ve geri iade olarak sunulan kampanyalar müşterinin zorlu koşullarda alışveriş yapmasını kolaylaştırıyor.





GARANTİ BANKASI 101 KAMPANYASI

Garanti Bankası da Haziran ayı kampanyalarına açıklamaya devam ediyor. Bu kapsamda markalar ile ortaklaşa başlattığı kampanyalarda geri ödeme şartları müşteriyi cezbediyor. 1 Haziran'da başlayan ve 30 Haziran'da son bulacak olan Garanti Bankası kampanyasında A101 ekstra'da yapılacak olan alışverişlerde 350 TL'ye ek ₺250 Bonus imkanı sağlanıyor. Garanti Bankasına mobil üzerinden yeni müşteri olan bireyin faydalanabileceği kampanyada 2024A101 promosyon kodunu girilmesi ile birlikte kampanyaya dahil olunabiliyor.





Bu kapsamda A101 resmi web sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden 350 TL ve üzeri alışveriş yapan birey 350 TL indirim kodu hak kazanmış oluyor. Öte yandan banka tarafından yeni müşteri olan bireye a101'de yapacakları alışverişlerde Bonus imkanı da sağlanıyor. Kampanya dahil olan ve Bonus kredi kartı başvurusu yapması akabinde A101 online alışveriş imkanının kullanılması durumunda tek seferde yapılan 500 TL'lik harcamaya ₺250 Bonus iadesi sağlanıyor. Müşteri olunması ile birlikte indirim kodları 3 gün içerisinde internet bankacılığı ya da garanti mobil uygulaması üzerinden paylaşılıyor. Haziran ayının sonuna kadar hak kazanılan bonusların ve kodların en geç 15 Temmuz 2024 tarihine kadar kullanılması gerekiyor.