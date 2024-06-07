Bist 100
10.161,14 1%
DOLAR
32,29 0,2%
EURO
34,98 -0,55%
ALTIN
2.385,71 -2,6%

Mobil’den giriş yapan adeta Bonus’a boğuluyor! Bedava alışveriş şöleni başladı

Garanti Bankası da Haziran ayı kampanyalarına açıklamaya devam ediyor. Bu kapsamda markalar ile ortaklaşa başlattığı kampanyalarda geri ödeme şartları müşteriyi cezbediyor.

Yayın Tarihi: 07.06.2024 16:12
Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 16:12
Mobil’den giriş yapan adeta Bonus’a boğuluyor! Bedava alışveriş şöleni başladı

Bankaların Haziran ayı kampanyaları oldukça ilgi çekmeye devam ediyor. Özellikle de yapılan alışverişlerin bedavaya gelmesini sağlayan ve geri iade olarak sunulan kampanyalar müşterinin zorlu koşullarda alışveriş yapmasını kolaylaştırıyor.

tll

GARANTİ BANKASI 101 KAMPANYASI

Garanti Bankası da Haziran ayı kampanyalarına açıklamaya devam ediyor. Bu kapsamda markalar ile ortaklaşa başlattığı kampanyalarda geri ödeme şartları müşteriyi cezbediyor. 1 Haziran'da başlayan ve 30 Haziran'da son bulacak olan Garanti Bankası kampanyasında A101 ekstra'da yapılacak olan alışverişlerde 350 TL'ye ek ₺250 Bonus imkanı sağlanıyor. Garanti Bankasına mobil üzerinden yeni müşteri olan bireyin faydalanabileceği kampanyada 2024A101 promosyon kodunu girilmesi ile birlikte kampanyaya dahil olunabiliyor.

tll

Bu kapsamda A101 resmi web sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden 350 TL ve üzeri alışveriş yapan birey 350 TL indirim kodu hak kazanmış oluyor. Öte yandan banka tarafından yeni müşteri olan bireye a101'de yapacakları alışverişlerde Bonus imkanı da sağlanıyor. Kampanya dahil olan ve Bonus kredi kartı başvurusu yapması akabinde A101 online alışveriş imkanının kullanılması durumunda tek seferde yapılan 500 TL'lik harcamaya ₺250 Bonus iadesi sağlanıyor. Müşteri olunması ile birlikte indirim kodları 3 gün içerisinde internet bankacılığı ya da garanti mobil uygulaması üzerinden paylaşılıyor. Haziran ayının sonuna kadar hak kazanılan bonusların ve kodların en geç 15 Temmuz 2024 tarihine kadar kullanılması gerekiyor.

İLGİLİ HABERLER

4500 prim gününü doldurana emeklilik yolu açıldı! SGK uzmanı müjdeyi verdi

Yapı Kredi’den bayram öncesi promosyon zammı müjdesi! Emekliye ilaç gibi gelecek

TOKİ 15 ilde ucuz işyeri satacak! Kiradan ucuz taksitle işyeri sahibi olun

Altını doları unutun! Parasını buna yatıranlar köşeyi dönecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
IBAN'dan para gönderen dikkat: 'Açıklamaya bunu yazın' Yoksa Masak devreye giriyor
2
3 bin lira emekli ikramiyesine, 2 bin lira ek ikramiye hesaplara 2 Nisan'dan önce aktarılacak
3
ÖTV ve MTV ödeyen araç sahiplerine duyuru! 146.000 TL geri iade alacaksınız
4
Bayram ikramiyeleri tekrardan hesaplandı: 3.000 Tl değil 2.250 TL- 1.500 TL ödeme yapılacak
5
İş Bankası promosyonu rekora doymuyor! Mayıs ayına özel tutar 28.000 TL'ye çıktı
6
15 Nisan'da fark attıran promosyon ödemeleri başladı! Garanti Bankası 21.000 TL açıkladı
7
Promosyon müjdesinin devi Akbank'tan geldi! 35.500 TL açıklama yapıldı

Genç görünmek isteyen kadınlar dikkat! Bu saç rengi 10 yaş birden gençleştiriyor

Altını doları unutun! Parasını buna yatıranlar köşeyi dönecek

Mobil’den giriş yapan adeta Bonus’a boğuluyor! Bedava alışveriş şöleni başladı

Altın almak isteyenler elini çabuk tutsun! Son alım fırsatı için tarih verildi

Merkez Bankası'ndan flaş hamle! Faizler 25 baz puan düşürüldü

Akaryakıtı böyle alan 220 TL para iadesi alacak! Benzin, motorin, LPG almadan önce dikkat

TOKİ 15 ilde ucuz işyeri satacak! Kiradan ucuz taksitle işyeri sahibi olun

Son 9 gün: Hemen mobile geçmeniz gerekiyor, 1500 TL trink ödeniyor!

4500 prim gününü doldurana emeklilik yolu açıldı! SGK uzmanı müjdeyi verdi

O bankada hesabı olan turnayı gözünden vurdu! Kişi başı 1000 TL ödenecek

Yapı Kredi’den bayram öncesi promosyon zammı müjdesi! Emekliye ilaç gibi gelecek

QNB Finansbank yeni personellerini arıyor! Listedeki şartlara uyana yüksek maaşlı iş fırsatı