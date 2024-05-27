Mobil uygulamaya gir çık yapana 1500 TL: Banka kampanya şölenini açıkladı

Bankalar müşterilerine yönelik olarak başlattıkları kampanyaları ile alakalı açıklamalarına devam ediyor. Ay ay güncellenen kampanya duyuruları bankaların resmi internet siteleri üzerinden vatandaşa duyuruluyor. Özellikle de başlatılan geri iade kampanyaları dikkatleri üzerine toplarken, alışverişin bedavaya gelmesi ya da indirimli olarak alımının gerçekleşmesi sağlanıyor. Kuveyt Türk Bankası da son zamanlarda birbirinden çok kampanyası ile dikkatleri üzerine topluyor. Banka, yeni bir kampanya başlattı ve bu kampanyaya katılan müşterilere 1500 TL hediye edeceğini bildirdi. Kuveyt Türk'e yeni müşteri olacak olan bireyin faydalanacağı kampanyalar kapsamında 1500 TL iade fırsatı sağlanıyor.

Kuveyt Türk 1500 TL kampanyasına dahil olmak için ilk şart mobil uygulama üzerinden kayıt olma zorunluluğu olarak bilinirken, toplamda 1500 TL kazandıracak kampanyalarda Sağlam Nakit Kart Harcamasına, Davet Kodu kullanımına ve Fatura Talimatları verilmesi durumunda ve Sağlam Kart Kullanıcılarına Altın Puan imkanı gibi kampanyaların birleştirildiği açıklandı.





Sağlam Nakit Kart ile 200 TL ve üstünde yapılacak olan alışverişlerde 200 TL geri iade fırsatı sunan banka, Mobilden Kuveyt Türklü olup davet kodunu kullanarak da 200 TL iadeden faydalanabileceği belirtildi.

Öte yandan birleştirilebilir olan kampanya açıklaması yapan banka 1 Ocak 2024'ten itibaren müşteri olan bireyin otomatik fatura talimatı vermesi durumunda da ek ödeme alabileceğini belirtti. Birinci fatura talimatı verilmesi durumunda 50 TL, ikinci fatura talimatına 100 TL ve 3 talimata ise 150 TL iade edeceklerini açıklayan bamka, fatura talimatı ödemesi olarak ise 300 TL iade fırsatı sunacak.

Son birleştirilebilir kampanya olarak ise mobil üzerinden müşteri olunması ve kredi kartı başvuru yapıp onay alınması akabinde yapılacak olan ilk 200 TL'lik alışverişe 200 TL iade fırsatı sunulacağı belirtildi. Başlatılan kampanyalar kapsamında hak sahibi olunan kampanya ile alakalı ödemeler kredi kartı ya da hesap kartına puan olarak aktarılacak. Ve kampanyaya dahil olunması için en önemli şartın bankanın mobil uygulaması üzerinden müşteri olunması zorunluluğu belirtilmiş bulunuyor.