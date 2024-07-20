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Moody's Türkiye'nin kredi notunu "B3"ten "B1"e yükseltti

Moody's, Türkiye'nin kredi notunu iki kademe artırarak "B3"ten "B1"e yükseltti ve kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korudu. Bu gelişme, Türkiye ekonomisinde yönetimdeki ilerlemeler ve ortodoks para politikasına dönüşle ilişkilendirildi.

Yayın Tarihi: 20.07.2024 00:17
Güncelleme Tarihi: 20.07.2024 00:17
Moody's Türkiye'nin kredi notunu "B3"ten "B1"e yükseltti

MOODY'S'TEN TÜRKİYE'YE KREDİ NOTU ARTIRIMI

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye ekonomisine yönelik önemli bir değerlendirme yaptı. Türkiye'nin kredi notunu "B3"ten "B1"e yükselten kuruluş, kredi notu görünümünü de "pozitif" olarak koruduğunu açıkladı.

Moody's'in açıklamasında, kredi notunun iki kademe birden yükseltilmesinin temel itici gücünün, Türkiye'nin yönetimindeki olumlu gelişmeler ve ortodoks para politikasına dönüş olduğu belirtildi. Bu dönüşün, Türkiye'nin başlıca makroekonomik dengesizliklerinin azaltılması açısından önemli sonuçlar vermeye başladığı vurgulandı.

ENFLASYON VE İÇ TALEPTEKİ İYİLEŞMELER

Açıklamada, Türkiye ekonomisindeki enflasyonun ve iç talebin ılımlı hale gelmeye başlamasının, enflasyonist baskıların gelecek aylarda ve 2025 yılına doğru önemli ölçüde hafifleyeceğine dair güven verdiği ifade edildi. Bu durumun, Türkiye'nin ekonomik istikrarı için olumlu bir işaret olduğu belirtildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikasındaki kredibilitenin hızla arttığına dikkat çeken Moody's, bu gelişmenin Türk Lirası'na olan güvenin yeniden tesis edilmesine yardımcı olduğunu kaydetti. Merkez Bankası'nın sıkı para politikasının, Türkiye'nin yüksek dış kırılganlığını önemli ölçüde azalttığına vurgu yapıldı.

POZİTİF GÖRÜNÜMÜN ANLAMI

Moody's, kredi notu görünümünü "pozitif" olarak koruyarak, yukarı yönlü risk dengesinin altını çizdi. Bu durum, Türkiye ekonomisinin gelecekteki performansına dair olumlu beklentileri yansıttı. Pozitif görünüm, Türkiye'nin ekonomisindeki olumlu gelişmelerin devam edeceğine dair güçlü bir işaret olarak değerlendirildi.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN DEĞERLENDİRME

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu iki kademe artırmasının, Türkiye ekonomisinin sağlam temeller üzerinde büyüdüğünün bir göstergesi olduğunu belirtti. Şimşek, bu artışın, Türkiye'nin uluslararası finansal piyasalar nezdinde güvenilirliğinin arttığını ve yatırımcıların Türkiye ekonomisine olan güveninin pekiştiğini söyledi.

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