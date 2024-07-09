MTV ödemesini henüz yapmayana duyuru! Bugünden sonra ücretsiz olacak

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), araç sahiplerinin düzenli olarak ödemesi gereken bir vergi olarak bilinirken, devlet kasasına katkı sağlayan bu ödeme senede iki kere yapılmaktadır. İlk taksit ödemelerini tamamlandığı MTV ödemelerinin ikinci taksiti için verilen zaman Temmuz ayının sonu olarak bilinirken, sayılı kalan günler için araç sahiplerinin hızlı davranması gerekiyor. Geçtiğimiz sene deprem yaralarının sarılması adına 4 sefere çıkartılan MTV için 2024 yılında da aynı uygulamanın devreye alınacağı iddia edilmişti. Ancak Bakan Şimşek tarafından yapılan açıklama ile 2024 yılı içerisinde ödeme takviminin her sene olduğu gibi düzenleneceği belirtilmişti. 2. MTV taksitleri için belirlenen tarih Temmuz sonu olurken bu tarihe kadar ödeyemeyenlere ceza yağacak. Hal bu iken bankalar tarafından düzenlenen kampanyalar hayat kurtarıcı olacağa benziyor.







ZİRAAT BANKASI MTV KAMPANYASI

Ziraat Bankası da MTV ödemesi yapacak vatandaşlara önemli bir kampanya haberini verdi. Banka, 1 Temmuz - 5 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek MTV ödemelerinde, ücretsiz dört taksit imkanı sağlıyor. Bankkart ile MTV ödemelerini tamamlayan her müşteri, yapacağı taksitlendirme işlemi için ekstra işlem ödemeyecek. Kampanyadan faydalanmak için bankanın mobil uygulaması, internet bankacılığı, ATM’lerden yapılacak olan ödemeler kabul edilirken, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) web sitesi üzerinden bankkart ile yapılacak olan işlemlerde de kampanya geçerli olacak.





Banka tarafından başlatılan kampanya kapsamında Bankkart ve Bankkart Başak kartlarının kredi kartı özelliğinin kullanılması ile yapılacak MTV ödemelerinde geçerli olacağı belirtilirken, Bankkart Ücretsiz ve Bankkart Business kartlar üzerinden sağlanan ödemeler, kampanyaya dahil olamayacak.

Bu kampanya, MTV ödemesi gerçekleştirecek vatandaşlara önemli bir avantaj sağlayacağa benziyor. Kampanya sayesinde yüklü ödeme tutarının 4 taksitle ödenmesi imkanı sağlanırken, nakit akışının dengelenmesi ve bütçenin yönetilebilirliğine kaykı sağlamak hedefleniyor