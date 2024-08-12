Muhtemel kulis! Asgari ücretlilerin yüzü Ekim’de gülecek deniliyor

Hayat pahalılığı başını almış giderken, asgari ücretlinin en son Ocak ayında aldığı zam, erimiş gibi duruyor. Hükümet tarafından Aralık ayında yapılan açıklamada 11.402 TL olan asgari ücret zam yaklaşık 6 bin lira artarak 17.002 TL’ye yükseltilmişti. Ve alınan kararda asgari ücrete 2024 yılı içerisinde bir zam daha yapılmayacağı belirtilmişti. Yılın ikinci yarısı itibari ile enflasyonun düşeceği konuşulsa da asgari ücretin reel değeri şu anda 3.500 TL civarında kayba uğramış durumda. Hal bu iken yeni zamma 5 aydan fazla bir vakit varken, maaşların iyice eriyeceği ve bunun üzerine hükümetin yeni bir karar alabileceği konuluyor.

Uzmanlar da asgari ücretle alakalı olarak çeşitli açıklamalarına devam ediyor. Yapılan hesaplamalarda Eylül ayında ara zam kararı alınacağı iddia edilse de kulislerde şu sıralar akılalmaz tarih ve rakamlar dolaşmaya devam ediyor. Ülkemizde milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret konusu yeniden gündemde. Konu ile alakalı yapılan açıklamada asgari ücret ile alakalı hükümetin çalışmalarının başladığı konuşuluyor.





Kulislerden sızan bilgilere göre, ekim ayının gelmesiyle birlikte asgari ücrete yapılacak büyük bir ara zam kapıda olduğu belirtiliyor.

TEMMUZ ES GEÇİLDİ

Temmuz ayında emekli ve memur kesim ara zam konusunda neticeye ulaşırken asgari ücrete herhangi bir zam yapılmamıştı. Asgari ücrete yapılacak olan zammın enflasyonu tetikleyebileceği konuşurken, konu ile alakalı değerlendirme de TCMB Başkanı Fatih Karahan tarafından sunulmuştu. Gelen bilgilere göre, Erdoğan, bakanlardan asgari ücret konusunda detaylı raporlar istediği konuşuluyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, asgari ücret zammının ekonomiye etkilerini değerlendiren bir rapor hazırlayacağı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın da işverene maliyeti konusunda incelemelerini sürdüreceği iddia ediliyor.

KULİSLERDE ASGARİ ÜCRET ZAMMI

Kulislerde geçen bilgilere ve iddialara göre asgari ücrete 4 bin liralık bir artışın uygulanacağı konuşuluyor. Bu durumda Ekim ayında asgari ücretin 21.000 TL civarında olabileceği ön görülüyor. Konu ile alakalı resmi bir açıklama henüz yer almıyor.