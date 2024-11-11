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Müjde Açıklama! Tarihin en büyük ikramiyesi yılbaşında geliyor!

Milli Piyango İdaresi, 2025 yılbaşı özel çekilişi için dudak uçuklatan bir rakam açıkladı.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 10:46
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 10:46
Müjde Açıklama! Tarihin en büyük ikramiyesi yılbaşında geliyor!

Yılbaşı heyecanla bekleniyor. Maaşlara yapılacak zam oranlarının açıklanması, yükümlü olunan ödemelerin tutarlarının belirlenmesi bir yana, bir çok maddi konu da umutlu bekleyiş de devam ediyor. Bir başka umutlu bekleyiş de her sene düzenlenen Yılbaşı Piyango çekilişi olurken, 2025 yılı için büyük ödül de açıklanmış bulunuyor.  

Milli Piyango İdaresi, 2025 yılbaşı özel çekilişi için dudak uçuklatan bir rakam açıkladı. Bu yıl Milli Piyango İdaresi, tarihinde görülmemiş bir rakam ile büyük ikramiye tutarını 600 milyon TL olacağını belirtti. Geçtiğimiz yıl 400 milyon TL olarak açıklanan büyük ikramiye, bu yıl 200 milyon TL'lik bir artışla dikkatleri tekrar üzerine topladı.  

Müjde Açıklama! Tarihin en büyük ikramiyesi yılbaşında geliyor!

MİLLİ PİYANGO BİLETLERİ NE KADAR 2025?

Milli Piyango biletlerinin satışları hız kazandı. Sokaklarda, marketlerde ve internet üzerinde bilet almak adına harekete geçilirken, tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatlarında da artış olduğu gözler önüne serildi. Tam biletin fiyatı 600 TL, yarım bilet 300 TL ve çeyrek biletin fiyatı ise 150 TL olarak belirtilirken, bilet almayı planlayanlar düşük maliyetle büyük bir şansa sahip olma fırsatını da sağlayacağa benziyor.  

Müjde Açıklama! Tarihin en büyük ikramiyesi yılbaşında geliyor!

MİLLİ PİYANGO İDARESİ AÇIKLADI 

Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklama da Yetkililer, "600 milyon TL'lik ödül, birçok insana büyük bir değişim vaat ediyor. Hedefimiz, yeni yılın umut dolu geçmesini sağlamak" denildi.  

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