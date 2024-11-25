MÜJDE! Asgari ücret emekli maaşlarının aynası olacak! Tahminler kabardı emekli kazanacak

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği zam haberleri gelmeye devam ediyor. Ekonomi yazarı Faruk Erdem'in yaptığı açıklamalara göre, aralık ayında belirlenecek olan asgari ücret, emekli maaşlarına da doğrudan etki edecek iken komisyon toplantıları, emeklilerin cüzdanlarını dolduracak müjdelerin habercisi olabilecek. Peki emekli maaş zammı ne kadar olacak? Asgari ücret 2025 ne kadar olacak? İşte detaylar...

OCAK AYINDA ZAM FIRTINASI BAŞLAYACAK

2024 yılının sonuna yaklaşırken, emekli maaşlarının artış oranlarının ne olacağı ile alakalı olarak bir çok açıklama mevcut. Emeklilerin maaşlarına yapılacak artışlar, enflasyon oranlarına bağlı olarak belirlenirken, bu yılın son ayı olan Aralık’ta beş aylık enflasyon verilerinin açıklanması akabinde gözler 3Ocak’a çevrili bekleyecek. Ancak 5 aylık enflasyon verisi açıklamaları altı üstü oranı ortaya çıkaracak.

Zamlar ile alakalı uzman isimlerden çeşitli açıklamalar gelmeye devam ederken, ekonomi yazarı Faruk Erdem, emeklilerin alacakları zamların, asgari ücretteki artışa ve enflasyon oranına bağlı olarak şekilleneceğini vurguladı. Erdem olası zamlarla alakalı açıklamasında Erdem, “Ocak ayında kadın, erkek tüm emeklilerin gelirlerinde bir artış yaşanacak. Bu artış, yalnızca emekli maaşlarıyla sınırlı kalmayacak; çalışanların da alacakları maaşlar üzerinde belirleyici olacak” dedi.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI EMEKLİ MAAŞLARINA YANSIYACAK

Asgari ücret tespit komisyonu her sene olduğu gibi bu sene de Aralık ayı itibari ile toplanacak. Ay bitmeden sonuçlar netleşecek. Asgari ücret zammından sadece asgari ücretli çalışanın etkilenmeyeceği biliniyor. Milyonlarca vatandaşın etkileneceği gibi emekli ve memur maaş zammının da asgari ücret zammı oranında baz alınacağı tahmin ediliyor.

EMEKLİYE REFAH PAYI ZAMMI GELECEK Mİ?

Her sene olduğu gibi emekli maaşlarına enflasyona ek olarak refah payı zammının gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Her sene OCak ayında enflasyona ek olarak uygulanan refah payı zammı, 2025 yılı Ocak ayında emeklilere yapılacak artışlarla birlikte tekrardan gündeme çıkacak. Beklentiler, emekli maaşlarında %16 ila %18 arasında bir artış olması yönünde iken yüzde 30 üzeri bir zam beklentisi oluşuyor. Erdem, geçmiş yıllara bakıldığında asgari ücret artışlarının emekli maaşlarına da yansıdığını belirterek, “Geçmişte gördüğümüz gibi, asgari ücrete yapılan artışlar, emeklilere de olumlu yönde etki etti” dedi.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK

Önümüzdeki süreçte ilk olarak asgari ücret zammı açıklanacak. Asgari ücret artışının %35 ila %40 civarında olacağı öngörülüyor. Bu beklenti, emekli maaşlarına da %20 ile %30 civarında bir artış olarak yansıyacağı ön görülüyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Emeklilere yapılacak artışların yanı sıra, düşük emekli maaşlarına yapılacak zam uygulaması da gündem konusu olmaya devam ediyor. 2025 yılı için en düşük emekli maaşının 15.000 TL civarında olması bekleniyor.