Müjde kira ödemekten kurtulacaksınız! Şimdikinin yarısını ödeyerek kendi evinizi alabilirsiniz!

TOKİ, sürekli olarak yeni projeler geliştirmeye devam ediyor. Erzincan, Sivas, Çankırı ve Ankara'nın dışında listeye yeni illerin de eklendiği görülüyor. TOKİ'de birçok eyalette aylık 4.250 TL taksitle konut satışları başladı. TOKİ, ev sahibi olmak isteyen herkese avantajlı koşullar sunuyor. Özellikle düşük bütçeli, sabit gelirli vatandaşlar kolaylıkla kendi evine sahip olabiliyor. 16 ili hedef alarak başlayan TOKİ projesinin detayları şöyle..

TOKİ'DEN KONUT SATIŞI

TOKİ'de daire satışları devam ediyor. TOKİ, İstanbul ve Ankara'da dahil toplam 16 ilde daire satışı gerçekleştirmekte. Uygun fiyatlı konut satın almak isteyen vatandaşların aylık ödemesi ise yaklaşık 4.250 TL oluyor. TOKİ daire satışlarının vadesi 120 ile 180 ay arasında ise yüzde 25 oranında ilk depozito ödenecek.

TOKİ, HANGİ İLDE KAÇ ADET KONUT SATIŞI YAPIYOR?





TOKİ'nin 16 eyaletteki konut satışlarının detayları geldi. Ankara'da ev almak isteyen vatandaşlara yönelik 1.012 daire satışta. İstanbul'da daire sayısı 869 şeklinde belirtildi. TOKİ'nin sattığı konut sayısı ise Adana'da 580, Denizli'de 836, Çankırı'da 475, Erzincan'da 412, Aydın'da 268, Sivas'ta 226, Edirne'de 156, Nevşehir'de 130, Van'da 111, Çankur'da 110, Aksaray'da 94, Bayburt'ta 79, Samsun'da 74, Isparta'da ise 124 konut bulunuyor.

TOKİ ŞARTLARI NELERDİR?

TOKİ'den ev almak isteyen herkesin öncelikle TC vatandaşı olması gerekiyor. Ayrıca belirlenen projenin uygulanacağı eyalet veya ilçede bir yıl ikamet etmeniz gerekmektedir. Aileden bir kişi ve 25 yaşını doldurmuş vatandaşlar başvuru yapabilir. Ayrıca TOKİ'den daire satın almak isteyenlerin aylık hane gelirleri de kontrol edilecek. Haneye gelen net gelir tutarının İstanbul dışındaki illerde en fazla 14.000 TL, İstanbul'da ise en fazla 16.000 TL olması gerekiyor.

TOKİ BAŞVURUSU

TOKİ başvuruları e-devlet üzerinden yapılmaktadır. Giriş yaptıktan sonra arama alanında “Toplu Konut İdaresi Başkanlığı” ifadesini aratın. Daha sonra konut başvuru sayfası açılacaktır. Açılan sayfadaki açıklamayı okuduktan sonra "İleri" butonuna tıklayın. Açılan sayfada sağ üstte "Yeni Başvuru" seçeneği bulunmaktadır. Bu seçenekten sonra hangi projeye başvurmak istediğinizi ve nasıl bir proje istediğinizi seçin. Üçüncü sayfaya ulaştığınızda “Bilgiler ve İzinler” yazısını göreceksiniz. Başvuru formunun eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulması gerekmektedir. Uygulama onay ekranını görüntülemek için "Devam"a tıklayın. Başvuru onaylandıktan sonra başvuru süreci tamamlanacaktır.