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Mutfak tüpüne dev indirim! Bayram ayarı verildi: 120 TL düşüyor

Tam da Ramazan Bayramı öncesinde İpragaz tarafından yapılan yeni kampanya açıklamasında mutfak tüpü 120 TL indirime giriyor.

Yayın Tarihi: 09.04.2024 19:32
Güncelleme Tarihi: 09.04.2024 19:32
Mutfak tüpüne dev indirim! Bayram ayarı verildi: 120 TL düşüyor

 Yeni yıl akabinde tüm ürün ve hizmetlere yapılan zamların ardı arkası kesilmiyor. Vatandaşın cebini zorlayan zam açıklamaları gün gün yapılmaya devam ederken son zamanların zam şampiyonu adeta mutfak tüpü olarak biliniyor. Ancak kimi zaman düzenlenen kampanyalar mutfakları şenlendiriyor. Tam da Ramazan Bayramı öncesinde İpragaz tarafından yapılan yeni kampanya açıklamasında mutfak tüpü 120 TL indirime giriyor.

Hane ekonomisine katkı sağlanmak adına İpragaz ve Turkcell tarafından başlatılan kampanya 30 Nisan'a kadar devam edeceği belirtilirken, düzenlenen bu özel kampanyada Turkcell bizce kullanıcıları 12 kilogramlık ev tüplerini ₺120 indirimli olarak alabilme imkanını kazanabilecek.

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TÜP FİYATLARINA İNDİRİM

Turkcell bizce uygulaması kullanıcıları uygulamaya girip ''şifre al'' butonuna tıklaması akabinde İpragaz mobil uygulaması üzerinden tüp siparişi vermesi durumunda sepetim kısmına promosyon kodunu girmesi ile birlikte 120 TL'lik indirim otomatik olarak hesaplara yansıyacak. 2 marka arasında ortaklaşa olarak başlayan kampanya 12 kilogramlık ev tüpü siparişlerinde geçerli olacağı belirtilmiş bulunurken kampanyaya katılım için sistemde aynı hesaba maksimum 2 GSM ile üyelik girişi yapılma imkanı sağlanacak. Düzenlenen kampanyada 45 gün içerisinde bir kez yararlanacağı belirtilmiş bulunurken katılım 5 bin kişi ile sınırlı tutulacak

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