Bist 100
9.138,83 0%
DOLAR
31,97 0,46%
EURO
35 -0,04%
ALTIN
2.215,88 0,9%

Nakde sıkışan emekliye 5000 TL'lik can suyu ödemesi! 14 milyon emekli başvurabilecek

Maaşlarına 5000 TL fatura desteği, 10.000 TL promosyon geliyor! 17 milyonu aşkın emekli vatandaş, ek ödeme kampanyasıyla maaşlarına nakit destek alacak. Detaylar, başvuru tarihleri ve kampanya şartları haberimizde!

Yayın Tarihi: 08.03.2024 14:07
Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 14:07
Nakde sıkışan emekliye 5000 TL'lik can suyu ödemesi! 14 milyon emekli başvurabilecek

Emeklilere yönelik müjdeli bir haber akşam saatlerinde geldi. 17 milyondan fazla emekli vatandaşı sevindirecek kampanya kapsamında, maaşlara ek olarak 5000 TL fatura desteği ve 10.000 TL promosyon sunulacak. Bu yeni ek ödemeler, emeklilere finansal rahatlama sağlamayı hedefleyen bir adım olarak öne çıkıyor.

ING Bank, emekli müşterilerine özel bir kampanya başlatarak sektörde dikkat çekici bir adım attı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekli maaşını ING Bank'a taşıyan müşterilere 10.000 TL'ye varan nakit promosyon imkanı sunulacak. Bununla birlikte, otomatik fatura talimatı veren emeklilere ek olarak 5.000 TL'ye kadar nakit promosyon verilecek, bu da toplamda 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon kazanma fırsatını beraberinde getiriyor.

ingbank

ING Bank'ın kampanyası, sadece mevcut emeklilere değil, aynı zamanda yeni emekli olanlara ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) durumundaki kişilere de kapılarını açıyor. Ancak kampanyadan yararlanmak isteyen emeklilerin belirli şartları yerine getirmeleri gerekiyor. Kampanya kapsamında, 29 Şubat 2024 tarihine kadar emeklilerin vadesiz hesaplarına otomatik fatura ödeme talimatı vermeleri ve vadesiz hesaplarına bağlı bir destek hesap ürününe sahip olmaları gerekiyor. Ayrıca, kişiye özel olarak tasarlanmış fatura şartları da kampanyaya katılmak isteyenlere sunuluyor.

Bu tür kampanyalar, emeklilere ek finansal destek sağlama amacını güderek, yaşam standartlarını yükseltmeyi ve maddi anlamda rahatlamayı hedefliyor. Emeklilerin maaşlarına eklenen bu ek ödemeler, banka müşterileri için cazip bir fırsat oluşturarak finansal konularda destek sağlamayı amaçlıyor.

İLGİLİ HABERLER

Bu pazar son gün! Çarliston biber 17 TL'den, dana kuşbaşı 159, 30'lu yumurta 89 TL' den son stoklar

Bu pazar son gün! Çarliston biber 17 TL'den, dana kuşbaşı 159, 30'lu yumurta 89 TL' den son stoklar

4A-4B-4C'liye 17 Mart müjdesi! 12.500 TL-15.000 TL jesti yapıldı

4A-4B-4C'liye 17 Mart müjdesi! 12.500 TL-15.000 TL jesti yapıldı

Ziraat Bankası az önce SMS ile duyurdu! 100.000 TL'lik ihtiyaç kredisi kapısı açıldı

Ziraat Bankası az önce SMS ile duyurdu! 100.000 TL'lik ihtiyaç kredisi kapısı açıldı

60 yaş üstü vatandaşlar derhal başvursun! Belediye 5000 TL maaşa bağlayacak

60 yaş üstü vatandaşlar derhal başvursun! Belediye 5000 TL maaşa bağlayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İş Bankası'nda hesabı olan düğün bayram edecek! Tamamen ücretsiz oldu
2
İş Bankası promosyon açıklaması: 32.100 TL ödeyecek
3
Geliri bu miktarın altında olana başvuru açık! Bu ay 12.000 TL devlet yardımı yapılacak
4
Annelere yeni ulaşım desteği! Ücretsiz toplu ulaşım kartı başvurana veriliyor
5
60 yaş üstü vatandaşlar derhal başvursun! Belediye 5000 TL maaşa bağlayacak
6
İstanbul'da yaşayan vatandaşa duyuru! Toplu taşıma bedava olacak
7
4A-4B-4C'liye 17 Mart müjdesi! 12.500 TL-15.000 TL jesti yapıldı

Geliri bu miktarın altında olana başvuru açık! Bu ay 12.000 TL devlet yardımı yapılacak

60 yaş üstü vatandaşlar derhal başvursun! Belediye 5000 TL maaşa bağlayacak

4A-4B-4C'liye 17 Mart müjdesi! 12.500 TL-15.000 TL jesti yapıldı

Hemen kartlara bakılması gerekiyor! 1.000 TL Ramazan desteği mutfakları şenlendirecek

Nakde sıkışan emekliye 5000 TL'lik can suyu ödemesi! 14 milyon emekli başvurabilecek

Ek zam müjdesi verildi: Günlük maaş 1300 TL'ye yükseldi

Ziraat Bankası az önce SMS ile duyurdu! 100.000 TL'lik ihtiyaç kredisi kapısı açıldı

0-6 yaş arası çocuğu olan anne babaya ulaşım desteği - Yollar bedava olacak

Bu meslekleri yapana erken emeklilik piyangosu vurdu! Anında emekli olacaklar

Asgari ücret zammı yetmedi! 2500 TL yemek parası+ 2 bin TL eğitim ücreti ödenecek

Bu pazar son gün! Çarliston biber 17 TL'den, dana kuşbaşı 159, 30'lu yumurta 89 TL' den son stoklar

İBB kesenin ağzını açtı! Başvuran dar gelirliye ramazan kolisi yardımı yapılacak!