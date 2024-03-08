Nakde sıkışan emekliye 5000 TL'lik can suyu ödemesi! 14 milyon emekli başvurabilecek

Emeklilere yönelik müjdeli bir haber akşam saatlerinde geldi. 17 milyondan fazla emekli vatandaşı sevindirecek kampanya kapsamında, maaşlara ek olarak 5000 TL fatura desteği ve 10.000 TL promosyon sunulacak. Bu yeni ek ödemeler, emeklilere finansal rahatlama sağlamayı hedefleyen bir adım olarak öne çıkıyor.

ING Bank, emekli müşterilerine özel bir kampanya başlatarak sektörde dikkat çekici bir adım attı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekli maaşını ING Bank'a taşıyan müşterilere 10.000 TL'ye varan nakit promosyon imkanı sunulacak. Bununla birlikte, otomatik fatura talimatı veren emeklilere ek olarak 5.000 TL'ye kadar nakit promosyon verilecek, bu da toplamda 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon kazanma fırsatını beraberinde getiriyor.





ING Bank'ın kampanyası, sadece mevcut emeklilere değil, aynı zamanda yeni emekli olanlara ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) durumundaki kişilere de kapılarını açıyor. Ancak kampanyadan yararlanmak isteyen emeklilerin belirli şartları yerine getirmeleri gerekiyor. Kampanya kapsamında, 29 Şubat 2024 tarihine kadar emeklilerin vadesiz hesaplarına otomatik fatura ödeme talimatı vermeleri ve vadesiz hesaplarına bağlı bir destek hesap ürününe sahip olmaları gerekiyor. Ayrıca, kişiye özel olarak tasarlanmış fatura şartları da kampanyaya katılmak isteyenlere sunuluyor.

Bu tür kampanyalar, emeklilere ek finansal destek sağlama amacını güderek, yaşam standartlarını yükseltmeyi ve maddi anlamda rahatlamayı hedefliyor. Emeklilerin maaşlarına eklenen bu ek ödemeler, banka müşterileri için cazip bir fırsat oluşturarak finansal konularda destek sağlamayı amaçlıyor.