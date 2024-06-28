Nakit ihtiyacına ilaç gibi çözüm! Kamu Bankası 15.000 TL ödüyor

Artan enflasyon rakamları en çok alım gücüne etki ederken acil ihtiyacı çıkan vatandaş eriyen maaşı ile ihtiyacını karşılayamayacak duruma gelebiliyor. Hal bu iken bankalar tarafından sunulan kampanyalar yakından takip edilirken, bankaların özellikle de faizsiz destekleri yoğun ilgi görüyor. Faizsiz destekler son kampanyalarda kredi kartı hizmeti satın alınımına istinaden verilebildiği gibi, yeni müşteri olunması durumunda da hak sahibi olunabiliyor. Öte yandan bu şartları karşılayamayan müşteri için de yeni destek paketleri ve kredi kampanyaları sunulmaya devam ediyor. Bu kampanyalarda amaç ilk başta hizmet satmak olurken, müşteriyi başka bankaya kaptırmamak ve memnuniyeti sağlamak amacı güdülüyor.

KAMU BANKALARI İHTİYAÇ KREDİLERİ

Kamu bankaların tarafından sunulan kampanyalar da yakından takip ediliyor. Güvenilirlikleri ile en çok tercih edilen kamu banakları tarafından şipşak ve düşük tutarlı olarak imkanı sağlanan krediler yakından takip ediliyor. Hal bu iken 15.000 TL'ye ihtiyacı olan müşteri bu kapsamda yeni müşteri değil ise normal kredi oranlarından tutarının geri ödemesini hesaplayabiliyor.





Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kapsamında 15.000 TL kredinin geri ödemesini 36 aya kadar bölebilmekte iken 4,54 faiz oranı ile aylık ödeme 1013 TL’ye tekabül ediyor.

Öte yandan sunulan kampanyalarda diğer kamu bankaları da benzer oranları açıkladı. Halkbank hızlı kredi kampanyasında yüzde 5.25’ten 15.000 TL ödeme yapıyor. Geri ödemesi ise aylık, 1128 TL’ye tekabül ediyor.





Vakıfbank ihtiyaç kredisi kapsamında 15.000 TL kullanmak isteyen vatandaşa özel olarak bazı imkanlar sağlıyor. İmkanlar arasında en çok dikkat çeken öteleme imkanı olurken, faiz oranların da kişiye özel olarak şekillenebiliyor. Bankanın sunduğu faiz oranı %4,99 olurken, aylık ödeme tutarı da 1086 TL’ye denk geliyor.

kamu bankaları tarafından sunulan bu kredi faiz oranlarını müşteriye özel olarak belirlenebiliyor. Öte yanda kredini sigortalı ve sigortasız olmas durumuna göre de belirleniyor