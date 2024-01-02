Nakit para arayanlar o bankaya koşacak! 22 bin TL için 22 dakika beklemenize bile gerek yok!

Yılbaşı öncesi nakit sıkıntısı çekenler için Vakıfbank, özel bir fırsat sunuyor ve müşterilerine anında 22.222 TL'ye kadar nakit avans imkanı sağlıyor. Bu özel teklif, hızlı ve pratik bir çözümle acil finansal ihtiyaçları karşılamayı hedefliyor.

Başvuru süreci son derece basit; müşteriler, online platformlar veya Vakıfbank şubeleri aracılığıyla başvuruda bulunabilirler. Ancak, başvuru yapacak müşterilerin belirli bir gelir seviyesine ve kredi notuna sahip olmaları gerekmektedir. Gerekli şartları taşıyan müşterilere kredi onayı hızlı bir şekilde verilmektedir.

Geri ödeme koşulları müşteriye esneklik sunuyor. Müşteriler, geri ödeme planını kendi tercihlerine göre düzenleyebilirler. Ayrıca, süre ve taksit sayısı da müşterinin ihtiyaçlarına göre ayarlanabilmektedir.





Kampanyanın maliyet ve ödeme detayları aşağıdaki gibidir:

Kredi Tahsis Ücreti: 111,00 TL

Ekspertiz Ücreti: Bu kampanyada ekspertiz ücreti alınmamaktadır.

Yıllık Maliyet Oranı: %83,3241

Toplam Ödenecek Tutar: 49.139,42 TL

Taksit Tutarı: Aylık 1.365,00 TL

Vakıfbank'ın sunduğu bu özel kampanya, müşterilerin acil nakit ihtiyaçlarını uygun bir şekilde karşılamayı amaçlamaktadır. Banka, finansal zorluklarla başa çıkmak isteyen müşterilere destek olmayı ve esnek ödeme seçenekleri sunmayı hedeflemektedir. Faizsiz nakit avans kampanyası, finansal sıkıntı yaşayan müşteriler için çekici bir alternatif olarak öne çıkıyor.