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Nakit sıkıntısı içinde boğulana çare Akbank’tan! İşte son birkaç gün kalan faizsiz kredi fırsatı

Akbank, yeni müşterilerine özel olarak 20.000 TL’ye kadar 6 ay vadeli faizsiz ihtiyaç kredisi imkanı sunuyor. Bu kampanyadan yararlanmak isteyenler, 16 Ağustos 2024 tarihine kadar Akbank Mobil uygulamasını indirip "Akbanklı olmak istiyorum" adımından ilerleyerek başvurularını gerçekleştirebiliyor.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 17:37
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 17:37
Nakit sıkıntısı içinde boğulana çare Akbank’tan! İşte son birkaç gün kalan faizsiz kredi fırsatı

Artan hayat pahalılığı vatandaşın cebindeki nakdi de etkilerken, alım gücünün düşmesine mahal vermeye devam ediyor. Artan enflasyon oranı ile birlikte ürün ve hizmet zamları da uygulanmaktayken, vatandaş bu durumda çareyi bankalarda arıyor. Bankalar tarafından sunulan düşük faizli kredilere istinaden faizsiz kredi kampanyaları yakından takip ediliyor. Söz konusu krediler için tek şart genel olarak yeni müşteri olunması olurken, faizsiz nakit avans kampanyalarında kredi kartı başvurusu ve onayı zorunluluğu da bulunuyor.

Akbank, yeni müşterilerine özel olarak 20.000 TL’ye kadar 6 ay vadeli faizsiz ihtiyaç kredisi imkanı sunuyor. Bu kampanyadan yararlanmak isteyenler, 16 Ağustos 2024 tarihine kadar Akbank Mobil uygulamasını indirip "Akbanklı olmak istiyorum" adımından ilerleyerek başvurularını gerçekleştirebiliyor.

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Kampanya, daha önce Akbank müşterisi olmayan kişilere özel olarak sunulurken, mobil uygulamasının yaygınlaştırılmasının da hedeflendiği kampanyada başvuruların Akbank Mobil üzerinden yapılması gerekiyor.

Akbank müşterisi olma işlemlerinin mobil üzerinden tamamlanması akabinde 10 günlük süreç içerisinde 20.000 TL’lik faizsiz kredi başvurusu yapılabiliyor.

AKBANK FAİZSİZ KREDİ DESTEĞİ

Akbank tarafından 20,000 TL’ye kadar verilecek olan faizsiz kredi geri ödemesi 6 aylık süreç içerisinde geri ödeniyor. Kredinin kullanılabilmesi için hayat sigortası yapılması zorunluluğu mevcut iken kredi almak isteyenler, sigorta yaptırmadıkları takdirde 20.000 TL limiti ile aylık %4,59 faiz oranı ile kredi kullanabilecekler.

Akbank tarafından başlatılan kısa vadeli ve faizsiz kredi kampanyası vatandaşların acil nakit ihtiyaçlarını karşılanmasını sağlıyor. Yeni müşteri kazanmak için başlatılan kampanya özellikle de müşteri portföyünün yükselmesini hedefliyor.

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Nakit sıkıntısı içinde boğulana çare Akbank’tan! İşte son birkaç gün kalan faizsiz kredi fırsatı

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