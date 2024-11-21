Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

Üretim maliyetlerinin gün gün yükselmeye devam ettiği günümüzde bu durum her ürün ve hizmete zam olarak geri dönüyor. Özellikle de faturalara büyük oranda yaşayan bu artışa bir yenisi daha eklenmiş bulunuyor. Haziran ayında yapılan yüzde 45’lik zam akabinde yeni açıklanan zam ile yüzde 30’luk artışın devreye gireceği belirtilmiş bulunuyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), yeni yıl itibarıyla su tarifelerine tekrardan zam yapacak. 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak olan bu zam, İBB'nin suya yaptığı yüzde 17,5'lik artışın akabinde gelirken, 6 ayda toplam zam oranı yüzde 75’e yükseldi.

İZMİR’DE SU FATURALARI KAT BE KAT ARTACAK

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), 2025 yılı Mali Bütçe Taslağı'nda su tarifelerine yüzde 30 oranında zam yapıldığını duyurdu.

İŞTE ZAMLI SU TARİFELERİ

İZSU’nun açıkladığı Mali Bütçe Taslağı’na göre, su fiyatları önemli ölçüde artacak. Yeni tarifelerle birlikte:

• 0-4 metreküp suyun fiyatı 24,85 TL'den 32,31 TL'ye,

• 5-10 metreküp suyun fiyatı 48,04 TL'den 62,45 TL'ye,

• 11-20 metreküp suyun fiyatı 61,43 TL'den 79,86 TL'ye,

• 21 metreküp üzeri suyun fiyatı ise 115,03 TL'den 149,54 TL'ye yükselecek.

Bu zamlar, İzmirli vatandaşların bütçelerini zorlayacak gibi görünüyor.

HAZİRAN’DA DA ZAM GELMİŞTİ

Yerel seçimler sonrasında Haziran ayında da İzmir’de alınan kararlar doğrultusunda suya yüzde 45 zam yapılmıştı. İZSU yetkilileri, zamların gerekçesi olarak artan maliyetleri gösterirken, ekonomik sıkıntı yaşayan aileler, artan su faturaları nedeniyle daha da zor duruma düşeceği tahmin ediliyor.