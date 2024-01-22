Ne akaryakıt ne MTV! Sürücüleri kahredecek yeni bir zam daha geldi

2024 yılına girilmesi ile birlikte tüm ülkeyi ilgilendirecek zam ve vergi artışları eklenmeye başladı. Her ürüne ya da hizmete fiyat artışı ile başlayan yeni yılda sürücüleri yakından ilgilendiren bir zam kararı daha geldi. Sürücülerin gözlerine inanamayacağı bir zam açıklaması da otopark ücret tarifelerinde yaşandı. Özellikle de trafik yoğunluğu, yaşayan kişi sayısının fazlalığı sebebi ile otopark konusunda sıkıntıların en fazla yaşandığı İstanbulluyu şok eden gelişmelerde otopark ücretlerine yapılan zam, sürücüyü şok ederken, özellikle de Laleli'de sosyal medyada gündem olan bir otoparkın yeni zamlı tarifesi, vatandaşı isyan ettirdi.

Ocak ayına girilmesi ile birlikte araç sürücülerini etkileyecek pek çok kalemde artışa gidildi. Bu artışlar MTV, ÖTV; akaryakıt zammı gibi ödemeler olurken, şimdi de otopark zamları gündemdeki yerini aldı. Otopark ücretlerine de yavaş yavaş zamların gelmeye başladığı ve işletmelerin fiyat tarifesini güncellediği ortaya çıkmaya başladı.





2024 OTOPARK FİYATLARI

Yapılan zamlar sonrasında İstanbul'un gözde semtlerinden olan Laleli'de bir otopark ücreti, otoparkı kullanan sürücü tarafından paylaşıldı. Otopark fiyat tarifesinde 0-2 saat arası otoparkı kullanmanın yeni ücretinin 340 TL'ye yükseldiği gözler önüne serilirken, günlük olarak rakamın 1000 TL'ye yükseltildiği de gözlerden kaçmadı.

EMEKLİ MAAŞINI GEÇİYOR

İstanbul'da bir otoparka aylık olarak abone olmanın rakamının emekli maaşının katbekat üzerinde seyrettiği de kullanıcılar tarafından resmedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Ortalığı karıştıran zamlara karşı sürücülerinde tepkileri ağır olurken, yol kenarına arabasını bırakıp daha az ceza alabileceğini de ima edenler mevcut.