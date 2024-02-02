Nereye ne borcum demeye son! Borç kapatma kredisinde yok artık dedirtecek faiz oranı açıklandı

Ekonomik krizin hat safhada süregeldiği ülkemizde devletin sunduğu desteklerin yanı sıra bankalar da bir çok destek sağlıyor. Özellikle de nakit parası tükenen ve borcu biriken vatandaşa bankaların sunduğu cazip teklifler zaman zaman hayat kurtarıcı oluyor. Bankaların teklifleri müşteri kazanmak ya da memnuniyeti sağlamak adına düzenlenebiliyor. Özellikle de rüm borçlarını bir arada toplamak isteyen vatandaş, bu kapsamda bankaların tekliflerine yöneliyor

KREDİ VE KREDİ KARTI BORÇLARINA DESTEK

Bankalar tarafından sunulan borç kapatma kredileri son zamanların en çok tercih edilen kampanyaları arasında yer alıyor. Bankalar vatandaşın dağınık şekilde olan borçlarını tek bir çatı altında toplamak amacıyla düşük faiz ve kredi kampanyalarını Açıklıyor. Alım gücünün düştüğü Şu günlerde vatandaş bankalar tarafından sunulan Kredi imkânlarını yakından takip edilirken Özellikle de kredi kartı borçlarına çözüm yolu olarak sunuluyor.





BORÇ KAPATMA KREDİSİ KAMPANYALARI

Bankalardaki kredi borçlarının da artışa geçtiği şu günlerde ay sonu zor gelebilmekteyken farklı bankalardaki borçları takip etme kolaylığı da bu şekilde sağlanıyor. Gerek özel gerekse de kamu bankaları tarafından vatandaşa derin bir oh çektirecek yeni adımlar mevcut.

İster kredi kartı isterse de kredi borcu olsun müşterilere özel olarak borç yapılandırma kredisi imkanı sunan bankalar buna düşük faiz oranlarını da ekleyebiliyor. Öte yandan uzun vade imkanı da bankalar tarafından düzenlenebiliyor.

BORÇ YAPILANDIRMA KREDİSİ SUNAN BANKALAR

Işte yapılandırma kredisi seçenekleri sunan bankalar. Garanti bbva kış kredisi adı altında başlattığı kampanya kapsamında yüzde 3,48 faiz oranı ile birlikte borçların bir arada toplanmasını sağlayabiliyor. Türkiye Ekonomi Bankası tarafından açıklanan kampanyada ise 3 ay ertelendirme yapılandırma kredisi adı altında %2,89 faiz oranı açıklanmış bulunuyor.

tüm borçlarını bir araya toplarlayıp daha uzun vade ya da düşük faiz imkanı ile ödeme isteyen vatandaşa cazip fırsatları kaçırmamak adına en yakın banka şubesine gitmek yeterli oluyor.