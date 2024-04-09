Nisan ayında da devam ediyor! PTT 7.940 TL ile 15.880 TL destek ödüyor

Günümüzde işsizlik rakamları almış başını giderken, işsiz kalmak düşüncesi bile vatandaşı yoruyor. Ülkemizde öngörülemeyen ekonomik dalgalanmalar bir çok bireyin işsiz kalmasına mahal verebiliyor. Bu kapsamda belirli şartları taşıyan bireyin hak ettiği işsizlik sigortası adeta can simidi olabiliyor. Maddi olarak sağlanan destek sayesinde manevi destek de tamamlanmış oluyor.

İŞSİZLİK SİGORTASI BAŞVURU ŞARTLARI

Kendi kusuru ya da isteği dılında işsiz kalan bireyin hak sahibi olabileceği İşsizlik ödeneğinden faydalanabilmek adına bazı şartlar bulunuyor. İşveren tarafından işten ayrılmadan 120 gün sürede sigortasının ödenmesi gerekliliği mevcut iken son 3 yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olmanız gerekmektedir. Öte yandan işten çıktıktan sonraki 30 gün içerisinde de başvuruların tamamlanması gerekmekte.





15.880 TL İŞSİZLİK MAAŞI ÖDENİYOR

İşsizlik sigortası için başvuru işlemleri ise İŞKUR şubelerine giderek ya da işkur.gov.tr adresinden çevrimiçi olarak yapılabiliyor. Başvuru sırasında birçok belge istenirken, bütün bu belgelerin de eksiksiz olarak sunulması gerekliliği bulunuyor.

İşsizlik ödeneği başvurusu yapan ve hak sahibi olan birey 4 aylık esas prime kazanç oranında aylık maaş alabilmektedir. Bu kapsamda işsizlik ödeneği miktarı ve damga vergisi oranı gibi bazı kriterler yer almaktadır. 2024 yılı için işsiz birey 7.940 TL ile 15.880 TL arasında ödeme alabilmektedir. Kişinin son 36 ay içerisinde ödediği işsizlik prim gün sayısına bağlı olarak bu tutar belirlenmektedir. Işsizlik ödeneğinden sadece damga vergisi kesilmektedir. Ödemeler ise PTT aracılığı ile yapılmaktadır





İşsiz bireyin belirli şartları taşımaması durumunda ya da yeni işe başlaması ile birlikte bu maaş kesilmektedir. İşsizlik sigortası priminde işsiz bireye ödenecek olan primin %1'i işçi tarafından yüzde ikisi ise işveren tarafından karşılanmaktadır. Bu kapsamda devlet işsizlik sigortası primine yüzde bir oranında katkı sağlamaktadır. İşsizlik sigortası işsiz kalan bireye bu zorluk sürecinde maddi destek sağlamayı hedeflemektedir