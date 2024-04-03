Bist 100
9.040,87 1%
DOLAR
32,04 -0,03%
EURO
34,54 -0,06%
ALTIN
2.337 -0,07%

Nisan emekli maaşına ek 15 bin lira ödeme çıktı! Tüm emeklileri kapsıyor

İster en düşük maaş alsın isterse de en yüksek emekli maaşı ödemesi alsın her emeklinin hak sahibi olabildiği bir çok ödeme mevcut.

Yayın Tarihi: 03.04.2024 09:24
Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 09:24
Nisan emekli maaşına ek 15 bin lira ödeme çıktı! Tüm emeklileri kapsıyor

Emekli kendisine sunulan ek ödemeler ile alakalı sorgusunu yapmaya devam ediyor. İster en düşük maaş alsın isterse de en yüksek emekli maaşı ödemesi alsın her emeklinin hak sahibi olabildiği bir çok ödeme mevcut. Bu ödemeler bankalar tarafından açıklanan kampanyalar olabilmekte iken bankaların SGK ile anlaşmaları kapsamında sağlanan promosyon ödemeleri olarak da şekillenebiliyor. 25 Mart itibari ile kamu bankaları emekli promosyon tutarlarını güncellerken, 28 Mart'ta ilk ödemeler başladı. Özel Bankalar da emekli promosyonu güncellemeleri ile birlikte 28 Mart itibari ile yeni maaş aralığına yeni ödemeler yapmaya başladı. Bütün bankalar 28 Mart itibari ile yeni emekli promosyonlarını tutarlarını açıklarken, yeni başlayan zamlı promosyon kampanyaları için ilk etapta başvuru süresinin 30 Nisan olduğu belirtildi. Ancak bankalar ay ay güncellemesini sunduğu emekli promosyonu tutarları ile alakalı olarak ilerleyen dönemlerde de zam yoluna girebileceği tahmin ediliyor.

EMEKLİ PROMOSYONLARINA EK KAMPANYALAR

Emekli promosyonuna ek olarak sunulan kampanyalar da dikkat çekiyor. Otomatik fatura talimatı kampanyaları, faizsiz kredi imkanı gibi bir çok promosyona ek kampanyalar bankalar tarafından açıklanmaya devam ediyor. Yapı Kredi Bankası da emekli promosyonu güncellemesini sunmuş bulunuyor. Kamu bankalarının ödediği maksimum 12 bin lira olan promosyon tutarı banka tarafında 15.000 TL'ye yükseltilmiş bulunuyor. Banka tarafından yapılan promosyon güncellemesi açıklamasında maaş aralığına göre hangi emeklinin ne kadar ödeme alacağı belirtildi.

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU 

İş Bankası resmi internet sitesinde emekli promosyonu tutarları ile alakalı yapılan açıklamada ''Bir aylık net gelir 9.999 TL’ye kadarsa 5.500 TL; 10.000 TL – 14.499 TL arasındaysa 8.750 TL; 15.000 TL – 19.999 TL arasındaysa 11.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 13.000 TL nakit promosyon ödenir.'' denildi.

İLGİLİ HABERLER

Ayda 42 bin TL maaş veriliyor, çalışan bulunamıyor! Yanında ev bile verilecek

Ayda 42 bin TL maaş veriliyor, çalışan bulunamıyor! Yanında ev bile verilecek

Tek şartla tek seferlik 8.240 TL nakit verilecek! Devlet yardım kesesini açtı

Tek şartla tek seferlik 8.240 TL nakit verilecek! Devlet yardım kesesini açtı

Adalet Bakanlığı 35 bin TL maaşlı personel alımını duyurdu! 81 ilde başvurular açılıyor

Adalet Bakanlığı 35 bin TL maaşlı personel alımını duyurdu! 81 ilde başvurular açılıyor

Diplomaya gerek yok! En az 25 bin TL maaşla personel alımı başladı

Diplomaya gerek yok! En az 25 bin TL maaşla personel alımı başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
3 bin lira emekli ikramiyesine, 2 bin lira ek ikramiye hesaplara 2 Nisan'dan önce aktarılacak
2
Bayram ikramiyeleri tekrardan hesaplandı: 3.000 Tl değil 2.250 TL- 1.500 TL ödeme yapılacak
3
Akbank füze bağladı! Mart bitmeden 37.100 TL promosyon ödüyor
4
Resmi Gazete'de yayımlandı: En düşük maaş alana 10 bin lira bayram ikramiye tarih netleşti
5
Cebinde Ziraat Bankkart'ı olan hemen başvursun! Hesaplara 1000 TL Ramazan hediyesi verilecek
6
SSK, Bağ-kur'luya Nisan maaş müjdesi! Emekli ikramiyesi ile fark ödemesi kararı çıktı! 18.333 TL maaş yatacak
7
Ayın 15'i dedimi İş Bankası 26.500 TL promosyon ödeyecek! Seçim gelmeden imza atıldı

THY 1994 sonrası doğanları işe alıyor! Ayda en az 45 bin TL maaş verilecek

Nisan emekli maaşına ek 15 bin lira ödeme çıktı! Tüm emeklileri kapsıyor

Hızlı olana faizsiz kredi musluğu açıldı! O banka şartsız kuralsız 20.000 TL verecek

2 bankadan borçları yerle yeksan edecek birleşim! IBAN'a anında 250.000 TL yatacak

Beklenen bekçi alımı geldi! Lise, ön lisans, lisans mezunlarına müjde

Adalet Bakanlığı 35 bin TL maaşlı personel alımını duyurdu! 81 ilde başvurular açılıyor

Diplomaya gerek yok! En az 25 bin TL maaşla personel alımı başladı

Eşten babadan harçlık almaya son! Ev hanımlarına tek şartla 2000 TL maaş bağlanacak!

Acil nakit arayana anında 25 bin TL yatacak! Tek bir SMS'le hesaplarda

Emekliye 10 bin değil 15 bin TL yatırılacak! O tarihlerde hesaplar şenlenecek

Tek şartla tek seferlik 8.240 TL nakit verilecek! Devlet yardım kesesini açtı

Ayda 42 bin TL maaş veriliyor, çalışan bulunamıyor! Yanında ev bile verilecek