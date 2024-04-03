Nisan emekli maaşına ek 15 bin lira ödeme çıktı! Tüm emeklileri kapsıyor

Emekli kendisine sunulan ek ödemeler ile alakalı sorgusunu yapmaya devam ediyor. İster en düşük maaş alsın isterse de en yüksek emekli maaşı ödemesi alsın her emeklinin hak sahibi olabildiği bir çok ödeme mevcut. Bu ödemeler bankalar tarafından açıklanan kampanyalar olabilmekte iken bankaların SGK ile anlaşmaları kapsamında sağlanan promosyon ödemeleri olarak da şekillenebiliyor. 25 Mart itibari ile kamu bankaları emekli promosyon tutarlarını güncellerken, 28 Mart'ta ilk ödemeler başladı. Özel Bankalar da emekli promosyonu güncellemeleri ile birlikte 28 Mart itibari ile yeni maaş aralığına yeni ödemeler yapmaya başladı. Bütün bankalar 28 Mart itibari ile yeni emekli promosyonlarını tutarlarını açıklarken, yeni başlayan zamlı promosyon kampanyaları için ilk etapta başvuru süresinin 30 Nisan olduğu belirtildi. Ancak bankalar ay ay güncellemesini sunduğu emekli promosyonu tutarları ile alakalı olarak ilerleyen dönemlerde de zam yoluna girebileceği tahmin ediliyor.

EMEKLİ PROMOSYONLARINA EK KAMPANYALAR

Emekli promosyonuna ek olarak sunulan kampanyalar da dikkat çekiyor. Otomatik fatura talimatı kampanyaları, faizsiz kredi imkanı gibi bir çok promosyona ek kampanyalar bankalar tarafından açıklanmaya devam ediyor. Yapı Kredi Bankası da emekli promosyonu güncellemesini sunmuş bulunuyor. Kamu bankalarının ödediği maksimum 12 bin lira olan promosyon tutarı banka tarafında 15.000 TL'ye yükseltilmiş bulunuyor. Banka tarafından yapılan promosyon güncellemesi açıklamasında maaş aralığına göre hangi emeklinin ne kadar ödeme alacağı belirtildi.

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

İş Bankası resmi internet sitesinde emekli promosyonu tutarları ile alakalı yapılan açıklamada ''Bir aylık net gelir 9.999 TL’ye kadarsa 5.500 TL; 10.000 TL – 14.499 TL arasındaysa 8.750 TL; 15.000 TL – 19.999 TL arasındaysa 11.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 13.000 TL nakit promosyon ödenir.'' denildi.