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Nisan, Mayıs, Haziran da fatura desteği: 3 ayda 1500 TL destek ödemeleri başlıyor

Aylık 500 TL, 3 aylık 1500 TL destek için başvurular başladı ve sadece 12 gün sürecek. İşte detaylar..

Yayın Tarihi: 19.03.2024 14:51
Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 14:51
Nisan, Mayıs, Haziran da fatura desteği: 3 ayda 1500 TL destek ödemeleri başlıyor

Son zamlar sonrasında fatura yükü ile cebelleşen vatandaşa bankalar tarafından zaman zaman yapılan anlaşmalar ile yeni destek kampanyaları düzenleniyor. Son zamanlarda sunduğu kampanyalar ile müşteri portföyünü arttırmayı sağlayan Akbank, Türk Telekom ile başlattığı kampanya çerçevesinde hat sahiplerine 1500 TL'ye varan geri ödeme imkanı sağlıyor. Akbank tarafından 18 Mart tarihinde başlatılan kampanya 31 MArt'a kadar devam edecek iken  bu tarih aralıklarında mobil üzerinden Akbanklı olmak yeterli oluyor. 

Türk Telekom kullanıcılarını yakından ilgilendiren kampanya da verilen kod ile Akbank'a mobil üzerinden müşteri olunması durumunda 1500 TL'ye varan faura desteği sağlanacak. 

1500 TL FATURA DESTEĞİ

Türk Telekom kendilerine verilen "1040TURKTELEKOM" kodu ile Akbank mobilden müşteri olması durumunda ve otomatik ödenen Türk Telekom cep telefonu ve evde internet faturaları için 1500 TL'ye kadar fatura desteği sağlayacak.  

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Kendilerine verilen davet kodunu kullanarak Akbank müşterisi olan birey akabinde Türk Telekom cep telefonu ya da evde internet faturalarını otomatik talimata bağlamaları durumunda aylık 500 TL'ye varant destek ile birlikte 3 ayda toplam 1.500 TL nakit geri ödeme Hakkı kazanacak. Kampanyaya sadece davet kodu ile müşteri olan Akbanklı faydalanabilecek iken aylık maksimum 500 TL olarak sağlanacak destek 3 ayda 1.500 TL'ye tamamlanacak. 

18 -80 yaş arasındaki bütün müşterilerin faydalanabileceği bu kampanya vadesiz hesap ya da Kredi kartı üzerinden otomatik olarak fatura talimatı verilmesi durumunda geçerli olacak. Düzenlenen kampanya kapsamında 31 mart'a kadar yapılan ve tamamlanan işlemlerin akabinde 1 Nisan'da gerçekleşen kontroller sonrasında hesaplara ay ay 500 TL'ye varan destek ödemeleri tamamlanacak. Mart ayında ödenen fatura talimatları için Nisan ayında ödemeler yapılacak iken Nisan ve Mayıs ayında ise bir sonraki tekabül eden aylarda hesaplara destek ödemeleri aktarılacak.

Banka tarafından yapılan açıklamada fatura talimatlarının iptal edilmediği sürece kampanyadan faydalanacağı açıklanmış bulunuyor. Cep telefonu ya da evde internet faturası dışında başka bir otomatik fatura talimatı veren müşterinin bu kampanyadan yararlanamayacağı belirtilirken, talimat iptal edilmediği sürece her kampanya döneminin başında kontrollerin devam edeceği konusunda da uyarı sunuluyor

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