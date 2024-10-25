O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

Emekli maaşları açlık sınırının altında seyrettiği son yıllarda emekli için geçim bir hayli zorlaştı. Öyle ki alım gücü git gide düşen emekli, kendisine sunulan ek fırsatları yakından takip ediyor. Emekliye karşılıksız ödeme olarak en yüksek tutarları veren sektör bankacılık sektörü olurken, emekli adına düzenlenen çeşitli kampanyalar ile birlikte promosyon ödemeleri de merakla takip ediliyor. Emekli promosyonları bankalar arasında rekabetin ana merkezi olarak bilinirken, her banka yeni müşteri çekmek adına emekli promosyonlarına zam yapabiliyor. Öte yandan emekli promosyonuna ek olarak sunulan ödemeler de dikkatleri üzerine çekiyor.

Emeklilerin bankaları tercih ederken en önemli kriterlerinden biri olan promosyonlar, son dönemde artan rakamlar ile bankalar arasında rekabeti de arttırıyor. Geçtiğimiz Mart ayında Erdoğan tarafından verilen müjde de kamu bankalarına artış talimatı verildiği ifade edilmişti. Promosyon zammı trenine özel bankaların da dahil olması akabinde emekli hangi bankadan ne kadar ödeme alacağı konusunda araştırmalara başladı. Ekim ayın da da promosyonlar yakından takip ediliyor. Özellikle de en yüksek promosyon ödemesi yapan bankalar tercih edilirken, 2 bankanın sunduğu 20.000 TL ödeme, emekliyi cezbediyor.

EMEKLİ PROMOSYONA EK KAMPANYALAR DİKKAT ÇEKİYOR

Emekli promosyonlarının tutarı, genellikle emekli maaşının tutarına göre belirleniyor. Maaşı yüksek olan emeklilere daha yüksek tutarlarda promosyon ödeniyor. Ancak bazı bankalar, ek koşullar sunarak promosyon tutarlarını daha da artırabiliyor. Fatura ödeme talimatı, kredi kartı kullanımı gibi ek koşulları yerine getiren emekliler, daha yüksek promosyon kazanma şansına sahip oluyor.

BANKALARIN EMEKLİ PROMOSYONU TUTARLARI

Garanti BBVA, 15.000 TL'ye kadar promosyon imkanı sunarken, Yapı Kredi, 18.000 TL ödeme yapacağını açıklamış bulunuyor. ING Bank ve Denizbank emekli promosyonu ise en üst seviyede seyrediyor.

ING Bank: Ek koşullarla birlikte toplamda 20.000 TL'ye varan promosyon fırsatı sunarken,

Denizbank: Nakit promosyonun yanı sıra ek promosyonlarla toplamda 20.000 TL'ye kadar ödeme yapıyor.

Promosyona ek olarak sağlanan kampanyalarda Denizbank, Kredi Kartı, Otomatik Fatura Talimatı ve Kredili Mevduat Hesabı ürünü sahibi emeklilere maaş tutarına göre 8.000 TL'ye varan ek promosyon ödüyor. ING Bank ise Otomatik Fatura Talimatı'nıza 3.000 TL'ye varan ve Turuncu Hesap Kampanyası ile 2.000 TL ek nakit promosyon ödemesi yapıyor.



