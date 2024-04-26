O banka herkesi ev sahibi yapacak! 180 ay vadeyle eviniz hazır

Özel bankalar ev fiyatlarının yönünü aşağı çevirmesinin ardından konut kredilerinde çeşitli değişiklikler yaptı. Bu kapsamda QNB Finansbank, ev satın alacaklara özel yeni bir kampanya başlattı. Başlatılan kampanyada ise 180 aya kadar vade imkanı tanındı. İşte QNB Finansbank konut kredisi…

QNB Finansbank, yaptığı yeni bir açıklamada konut kredisi kampanyasını güncellediğini duyurdu. Konut almak isteyenlere tek seferde yüklü nakit sağlayacak olan banka, kredide uzun vade seçenekleriyle birlikte düşük faiz imkanını da sundu. Böylelikle de son dönemlerde yükselen konut fiyatlarına karşın ilk avantajlı seçenek Finansbank’tan gelmiş oldu.





QNB Finansbank konut kredisi fırsatı başladı!

Konut fiyatlarında görülen artış sonrası bankalar kredilerindeki limitleri de yükseltmişti. Vatandaşlar çoğunlukla ikinci el konutlara yönelirken, daha uygun fiyatlı konutlar her zaman sıklıkla tercih edildi. Ayrıca ikinci el konutlara yönelik araç takası gibi imkanlar da bulunuyor. Bu da yine ikinci el konutlar için bir tercih sebebi olarak öne çıkıyor.

Konut satın almaya karar verenlere ise özel bankalar ve kamu bankaları çeşitli miktarlarda konut kredileri veriyor. Harekete geçen QNB Finansbank, 500 bin liraya kadar krediyi 180 ay vadeyle sunuyor. Böylelikle de elinde ev için birikimi olanlar, 500 bin lira krediyi ekleyerek diledikleri evi alabiliyor.





QNB Finansbank 500 bin TL konut kredisi faizi ne kadar?



QNB Finansbank’ın 180 aya kadar vade seçeneğiyle kullandırdığı konut kredisinde limit 500 bin lira olarak belirlendi. Maliyetlerin netleştiği krediye yönelik aylık faiz oranı ise yüzde 4.52.

Başka bir deyişle QNB Finansbank’tan 180 ay vadeli konut kredisi çeken vatandaşlar, yüzde 4.52 faiz oranıyla birlike aylık 22 bin 607 TL taksit ödemesi yapacaklar. Toplam maliyet ise 8 milyon liranın üzerinde.