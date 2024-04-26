Bist 100
9.915,62 2%
DOLAR
32,47 -0,07%
EURO
34,84 -0,54%
ALTIN
2.426,77 0,11%

O banka herkesi ev sahibi yapacak! 180 ay vadeyle eviniz hazır

Ev sahibi olmak isteyip eksiği olanlar bu kampanya size! QNB Finansbank ev satın almak isteyenlere 500 bin lira limitli konut kredisini 180 ay vadeli kullandıracağını açıkladı! İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 26.04.2024 21:25
Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 21:25
O banka herkesi ev sahibi yapacak! 180 ay vadeyle eviniz hazır

Özel bankalar ev fiyatlarının yönünü aşağı çevirmesinin ardından konut kredilerinde çeşitli değişiklikler yaptı. Bu kapsamda QNB Finansbank, ev satın alacaklara özel yeni bir kampanya başlattı. Başlatılan kampanyada ise 180 aya kadar vade imkanı tanındı. İşte QNB Finansbank konut kredisi… 

QNB Finansbank, yaptığı yeni bir açıklamada konut kredisi kampanyasını güncellediğini duyurdu. Konut almak isteyenlere tek seferde yüklü nakit sağlayacak olan banka, kredide uzun vade seçenekleriyle birlikte düşük faiz imkanını da sundu. Böylelikle de son dönemlerde yükselen konut fiyatlarına karşın ilk avantajlı seçenek Finansbank’tan gelmiş oldu. 

konut kredisi

QNB Finansbank konut kredisi fırsatı başladı! 

Konut fiyatlarında görülen artış sonrası bankalar kredilerindeki limitleri de yükseltmişti. Vatandaşlar çoğunlukla ikinci el konutlara yönelirken, daha uygun fiyatlı konutlar her zaman sıklıkla tercih edildi. Ayrıca ikinci el konutlara yönelik araç takası gibi imkanlar da bulunuyor. Bu da yine ikinci el konutlar için bir tercih sebebi olarak öne çıkıyor.

Konut satın almaya karar verenlere ise özel bankalar ve kamu bankaları çeşitli miktarlarda konut kredileri veriyor. Harekete geçen QNB Finansbank, 500 bin liraya kadar krediyi 180 ay vadeyle sunuyor. Böylelikle de elinde ev için birikimi olanlar, 500 bin lira krediyi ekleyerek diledikleri evi alabiliyor. 

konut kredisi

QNB Finansbank 500 bin TL konut kredisi faizi ne kadar?

QNB Finansbank’ın 180 aya kadar vade seçeneğiyle kullandırdığı konut kredisinde limit 500 bin lira olarak belirlendi. Maliyetlerin netleştiği krediye yönelik aylık faiz oranı ise yüzde 4.52. 

Başka bir deyişle QNB Finansbank’tan 180 ay vadeli konut kredisi çeken vatandaşlar, yüzde 4.52 faiz oranıyla birlike aylık 22 bin 607 TL taksit ödemesi yapacaklar. Toplam maliyet ise 8 milyon liranın üzerinde. 

İLGİLİ HABERLER

Bakanlık giyim yardımı için START verdi! Herkes yararlanabilecek

Bu yöntemle sarmanız lokum gibi pişecek! Kart yaprak kalmayacak

Trafik sigortasında flaş detay! Yeni dönem 1 Mayıs'tan itibaren başlıyor

Azerbaycan mutfağını evinizde yaşatmaya hazır olun! Hem bilindik hem pratik üç bacı dolması

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
IBAN'dan para gönderen dikkat: 'Açıklamaya bunu yazın' Yoksa Masak devreye giriyor
2
3 bin lira emekli ikramiyesine, 2 bin lira ek ikramiye hesaplara 2 Nisan'dan önce aktarılacak
3
Bayram ikramiyeleri tekrardan hesaplandı: 3.000 Tl değil 2.250 TL- 1.500 TL ödeme yapılacak
4
İş Bankası promosyonu rekora doymuyor! Mayıs ayına özel tutar 28.000 TL'ye çıktı
5
15 Nisan'da fark attıran promosyon ödemeleri başladı! Garanti Bankası 21.000 TL açıkladı
6
Promosyon müjdesinin devi Akbank'tan geldi! 35.500 TL açıklama yapıldı
7
Akbank füze bağladı! Mart bitmeden 37.100 TL promosyon ödüyor

Bütün çalışanlar rekor promosyonu cebe indiriyor! 50 Bin TL promosyon dağıtılıyor

Azerbaycan mutfağını evinizde yaşatmaya hazır olun! Hem bilindik hem pratik üç bacı dolması

O banka herkesi ev sahibi yapacak! 180 ay vadeyle eviniz hazır

Bu yöntemle sarmanız lokum gibi pişecek! Kart yaprak kalmayacak

Bakanlık giyim yardımı için START verdi! Herkes yararlanabilecek

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmez ürününe zam üstüne zam! Tanesi 1 TL’ye çıktı

Milli Emlak 980 TL’den arsa satıyor! Yetişen kapar

PTT tek şartı karşılayana 4 Bin TL veriyor! Paranızı TC kimliğinizle alabilirsiniz

Garanti’den beklenmedik hamle! Nisan 2024’te en yüksek emekli promosyonu

Kredi kartı limitleri için bomba karar! Kartına bakan şok geçiyor

Trafik sigortasında flaş detay! Yeni dönem 1 Mayıs'tan itibaren başlıyor

Depoyu 00.00'dan sonra dolduran yaşadı! Akaryakıta kallavi indirim geliyor