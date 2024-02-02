O banka Şubat müjdesini sundu! Başvuru yapana 300 TL ödenecek

Ocak ayının son gününe kadar devam eden kampanyaları sunan bankalar, Şubat ayına girilmesi ile birlikte yepyeni kampanyalarını açıklamaya başladı. Bankalar özellikle de nakit ihtiyacı olan bireye kredi kampanyalarını sunarken, yapılan alışverişler karşısında kendi kartlarının kullanımını arttırmak adına da geri ödeme yapabiliyor. Bankalar tarafından başlatılan iade kampanyaları genellikle aylık olarak ay başlarında sunuluyor. Ziraat Bankası da yeni aya girilmesi ile birlikte yeni kampanyalarını açıklamış bulunuyor. Bankanın resmi internet sitesinde Kampanyalar kısmında Şubat ayı ile alakalı başlatılan tüm avantajlı kampanyalar yer alıyor. 1 Şubat itibari ile ziraat Bankası tarafından başlatılan 300 TL geri iade kampanyası özellikle de dikkat çekip müşteri akınına uğrayacağı tahmin ediliyor.

ZİRAAT BANKASI 300 TL KAMPANYASI

Cafe ve Restoranlar, Çiçekçi, Giyim ve Aksesuar, Kırtasiye ve Ofis Malzemeleri gibi sektörlerden alışveriş yapacakları yakından ilgilendiren geri ödeme kampanyasında 300 TL'ye varan ödeme sağlanıyor. Ziraat Bankası kendi kartı olan bankkart ile yapılacak olan 1000 lira ve üzeri alışverişlerde sunulan kampanya kapsamında 100 TL geri ödeme yapılacağı ve toplamda 3 bin liraya 300 TL'ye varan ödeme sağlanacağı açıklandı.





Hayat şartlarında alacağı ürün ve hizmet karşılığından geri iade imkanı sağlayan vatandaş, indirim rakamına ek olarak ya ucuza alma hakkını kazanabiliyor ya da daha fazla miktar alımı gerçekleştirebiliyor. Bu kapsamda sadece Ziraat Bankası müşterisini ilgilen kampanya 29 Şubat'a kadar devam edeceği açıklanmış bulunuyor.

Kampanyaya kayıt olma gerekliliği de banka tarafından açıklandı. Yapılan açıklamada Bankkart Mobil'den ile bankkart.com.tr'den kayıt olması gerekliliği belirtildi. Alışveriş yapmadan önce kampanyaya dahil olma zorunluluğu getirilirken, kayıt olmadan alışveriş yapılması durumunda geri ödemeye hak kazanılamayacağı da kampanya şartlarındaki yerini aldı.

Bankkart'ın kredi kartı ve banka kartı özelliği farketmeksizin ödeme imkanında her iki seçeneği kullanan vatandaşın faydalanabileceği açıklandı. Şubat sonuna kadar geçerli olan kampanyada en fazla 300 TL kazanılabileceği açıklanırken kampanyaya dahil olamayan kartlar konusunda da bilgilendirme yapıldı. Yapılan açıklama da Bankkart Başak, Bankkart Business ve Bankkart Ücretsiz kartlarının faydalanamayacağı bilgisi yer aldı