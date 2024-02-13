O banka tüm cüzdanları dolduracak! 30 bin TL faizsiz kredi başvuruları resmen açıldı

Bankaların duyurduğu yeni faizsiz kredi kampanyası içerisinde nakit avans sağlanıyor. Kampanyanın detaylarını duyan vatadaşlar araştırmalara başlatılırken şubat ayında birçok banka faizsiz kredi kampanyası yayınlandı.

Bankalar müşterilerin ceplerini rahatlatmaya çalışırken 10 bin TL'den 30 bin TL'ye kadar çıkan faizsiz kredi ve nakit avans imkanı sunulmaktadır. Özellikle nakit ihtiyacı olan bireyler için fırsat verildi.



BANKALAR AÇILDI

AKBANK

Müşterilerine yüzde sıfır faizle beraber 30 bin TL'ye kadar taksitli avans ve kredi imkanı sağlanıyor. Bu kampanyadan yararlanmak için Akbank müşterisi olunması gerekir.



İŞ BANKASI

İşCep uygulamasıyla beraber İş Bankası müşterisiyle yüzde sıfır faizle beraber 30 bin TL'ye kadar taksitli nakit avans sağlanmaktadır.





GARANTİ BANKASI

Yüzde sıfır faizle 30 bin TL'ye kadar taksitli avans kredi avantajıyla sunuluyor.



FİNANS BANK

Müşterilerine %0 faiz ile 10.000 TL'ye varan kredi fırsatları sunuyor. Bu kampanya, özellikle daha düşük tutarlı nakit ihtiyaçları için ideal.



ING BANK

Yüzde sıfır faizle 20 bin TL'ye kadar taksitli nakit avans sağlanırken müşterilere finans destek sağlanıyor.

