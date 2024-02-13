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O banka tüm cüzdanları dolduracak! 30 bin TL faizsiz kredi başvuruları resmen açıldı

Bankalar tarafından faizsiz kredi imkanları sunulurken o banka tarafından 30 bin TL'ye kadar nakit destek sağlanayacağı açıklandı. Acil nakit ihtiyacı olan müşterilerin merak ettiği kredi detayları...

Yayın Tarihi: 13.02.2024 11:57
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 11:57
O banka tüm cüzdanları dolduracak! 30 bin TL faizsiz kredi başvuruları resmen açıldı

Bankaların duyurduğu yeni faizsiz kredi kampanyası içerisinde nakit avans sağlanıyor. Kampanyanın detaylarını duyan vatadaşlar araştırmalara başlatılırken şubat ayında birçok banka faizsiz kredi kampanyası yayınlandı.
Bankalar müşterilerin ceplerini rahatlatmaya çalışırken 10 bin TL'den 30 bin TL'ye kadar çıkan faizsiz kredi ve nakit avans imkanı sunulmaktadır. Özellikle nakit ihtiyacı olan bireyler için fırsat verildi.

BANKALAR AÇILDI
AKBANK
Müşterilerine yüzde sıfır faizle beraber 30 bin TL'ye kadar taksitli avans ve kredi imkanı sağlanıyor. Bu kampanyadan yararlanmak için Akbank müşterisi olunması gerekir.

İŞ BANKASI
İşCep uygulamasıyla beraber İş Bankası müşterisiyle yüzde sıfır faizle beraber 30 bin TL'ye kadar taksitli nakit avans sağlanmaktadır.

bankalara göre kredi
GARANTİ BANKASI
Yüzde sıfır faizle 30 bin TL'ye kadar taksitli avans kredi avantajıyla sunuluyor.

FİNANS BANK
Müşterilerine %0 faiz ile 10.000 TL'ye varan kredi fırsatları sunuyor. Bu kampanya, özellikle daha düşük tutarlı nakit ihtiyaçları için ideal.

ING BANK
Yüzde sıfır faizle 20 bin TL'ye kadar taksitli nakit avans sağlanırken müşterilere finans destek sağlanıyor.

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O banka tüm cüzdanları dolduracak! 30 bin TL faizsiz kredi başvuruları resmen açıldı