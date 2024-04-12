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O bankada hesabı olan yaşadı! 12 ay ceplerinden tek kuruş para çıkmayacak

Banka müşterilerine büyük kampanya! 12 ay ücretsiz olacak! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 12.04.2024 19:50
Güncelleme Tarihi: 12.04.2024 19:50
O bankada hesabı olan yaşadı! 12 ay ceplerinden tek kuruş para çıkmayacak

Bu işlemleri 1 sene boyunca ücretsiz yapabilirsiniz! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

1 SENE ÜCRETSİZ OLACAK

İş Bankası tarafından yapılan son duyuruya göre şartları taşıyan müşteriler 1 sene boyunca EFT ve havale işlemlerini ücretsiz yapabilecek. Kampanyadan faydalanmak için bankanın mobil uygulaması üzerinden görüntülü görüşme aracılığıyla bankanın müşterisi olmak gerekiyor. 

iş bankası para transferi kampanyası

Kampanya kapsamında yalnızca 211 bin 100 TL'lik işlemler ücretsiz yapılabilecek. Mesai saati dışında yapılan FAST işlemleri, tatil günlerinde yapılan EFT ve FAST işlemleri, mesai saati dışı ve geç saatlerde yapılan çoklu ve talimatlı para transferi ve KKTC şubelerinden yapılan para transferleri kampanyaya dahil edilmeyecek. Kampanyadan yalnızca dijital kanallar aracılığıyla müşteri olan vatandaşlar faydalanabilecek. 

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