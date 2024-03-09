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O bankada hesabı olana 12 ay ücretsiz oldu! Başvuruya gerek bile kalmayacak

EFT/Havale işlemleri için 1 yıl ücretsiz hizmet sunan özel bir kampanya, İş Bankası tarafından hesap açan herkese duyuruldu.

Yayın Tarihi: 09.03.2024 12:01
Güncelleme Tarihi: 09.03.2024 12:01
O bankada hesabı olana 12 ay ücretsiz oldu! Başvuruya gerek bile kalmayacak

"Müşteri Olmak İstiyorum" seçeneğiyle İşCep üzerinden hesap açanlar, İş Bankası’nın sunduğu özel kampanyadan yararlanma hakkı kazanıyor. Bu kampanya sayesinde, 1 yıl süreyle EFT/Havale işlemleri için hiçbir ücret ödemeyecekler.

Tek seferlik işlem limiti, istisna kapsamındaki müşteriler için 211.100 TL olarak belirlenmiş. EFT/FAST işlemleri, mesai saatleri dışında veya tatil günlerinde gerçekleştirildiğinde, istisna kapsamına girmiyor.

İşCep’ten hesap açanların, istisna kapsamına girmek için 7 iş günü beklemeleri gerekiyor. Kampanyadan faydalanmak isteyenler, İşCep veya İnternet Şubesi’nden işlem yapabiliyor.

iş bankası

EFT/FAST işlemleri mesai saatleri veya geç saatlerde, EFT saatleri haricinde, cebe havale, çoklu veya talimatlı para transferi şeklinde yapıldığında veya K.K.T.C Şubeleri ile ilgili olduğunda, kampanya geçerli olmuyor.

İş Bankası’nın sunduğu ücretsiz EFT/Havale imkanından 1 yıl boyunca yararlanabilecek olan müşteriler, istisna grubuna dahil oluyor. Bu kampanyadan faydalanmak için belirlenen limit ve şartlara uymak gerekiyor. Bu koşulları sağlayan müşteriler, özel haklardan istifade etmeye devam ediyor.

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