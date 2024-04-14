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O bankadan daha önce görülmemiş kampanya! Cüzdanında o kart bulunanlar 1000 TL’yi hesaplarında görecek

Bankalar müşteri potansiyellerini artırmak adına birçok farklı kampanyalar düzenliyorlar. Yeni bir kampanya haberi de Ziraat Bankasından geldi. İşte detaylar…

Yayın Tarihi: 14.04.2024 21:17
Güncelleme Tarihi: 14.04.2024 21:17
O bankadan daha önce görülmemiş kampanya! Cüzdanında o kart bulunanlar 1000 TL’yi hesaplarında görecek

Ziraat Bankası en fazla müşteri potansiyeline sahip kamu bankalarının başında geliyor. Ziraat Bankasından müşterilerinin yüzünü güldürecek yepyeni bir kampanya daha geldi. Detaylar haberimizde…

kargo

CÜZDANINDA BANKKART OLAN BAKSIN! 1000 TL BANKKART LİRA VERİLİYOR

Ziraat Bankası, 1.000 liralık banka kartlarına özel kampanya sunan ve nisan ayının son gününe kadar devam edecek kampanya hakkında detaylı bilgi verdi.

Ziraat Bankası'nın 1 Nisan'da başlattığı ve 30 Nisan'a kadar devam edecek kampanyaya göre 1000 liralık banka kartı almak mümkün olsa da Ziraat Bankası'nın müşterileri ve yeni müşterileri de fırsata ilişkin detayları araştırıyor. Bu kapsamda kampanyadan kimlerin yararlanacağı ve fırsatın detayları merak konusu olmaya devam etse de Banka'nın resmi internet sitesi Ziraat Bankası’ da bir bilgilendirme dokümanı yayımlandı.

ZİRAAT BANKASI 1000 TL BANKKART LİRA KAMPANYASI

Ziraat Bankası'ndan yapılan basın açıklamasına göre, 1-30 Nisan tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve iş yeri sektörlerindeki alışverişlerde toplam 1.000 liralık banka kartları satışa sunulacak. Bankkart ile ise 2.500 liradan başlayan her alışverişe 250 lira verilecek. 4.999 TL'ye kadar, 5.000 TL ve üzeri her alışverişte 500 TL, giyim ve ayakkabı sektöründeki üyelerin işyerlerinden Bankkart POS aracılığıyla toplam 1.000 TL hediye edilecek. Fırsattan yararlanmak için e-ticaret ve gerçek üye firmalardan giyim ve ayakkabı alımları aktifken Bankkart Mobil veya Bankkart.com.tr üzerinden katılım yapılması gerekmektedir.

ZİRAAT BANKASI 2024 NİSAN GÜNCEL KAMPANYALAR

Ziraat Bankası'nın açıkladığı 1000 liralık banka kartı kampanyasının yanı sıra nisan ayı ortasında farklı sektörlerde alışveriş yapacak kişiler Ziraat Bankası'nın sunduğu indirim programları ve banka kartı tablolarını da merak ediyor. Bu fırsatlara ulaşmak ve detaylı bilgi almak isteyenler Ziraat Bankası resmi internet sitesinde yer alan kampanya sayfasını ziyaret edebilirler. Ziraat Bankası, önümüzdeki dönemde farklı alanlarda alışveriş sonrasında sunulacak indirimler ve lira banka kartları hakkında bilgi verecek.

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