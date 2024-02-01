O bankadan mest edecek gelişme! Marketlerde 500 TL indirim fırsatı bugün başladı

Koşulların git gide zorlaştığı günümüzde maaşlar erimeye devam ederken, vatandaş özellikle de alışverişlerinden kısmak yerine bankalar tarafından sunulan fırsatları yakından takip etmeye başladı. Bankaların sunduğu fırsatlar arasında kredi kampanyalarının yer aldığı gibi geri ödemesiz destekler de bir hayli dikkat çekmeye başladı. Bu destekler ürün ve hizmet alımına karşı sağlanırken, geri ödemesiz iade kampanyaları da 2024 yılının en tercih edilenleri oldu. Bankalar müşterilerinin memnuniyeti adına kendi müşterisine özel kampanya hazırlarken, yeni müşteri toplamak adına yeni müşteri olan bireye özel de kampanya açıklamalarını gün gün yapıyor.

Her ay güncellenen banka kampanyaları, Şubat ayına girdiğimiz şu günlerde en çok merak edilenler arasında yer alırken, ay sonna kadar devam edecek bankaların yeni kampanyaları arasında o bankanın kampanyası sıyrılmışa benziyor.

İŞ BANKASI GERİ İADE KAMPANYASI

İş Bankası da her ay yepyeni ve avantajlı fırsatları ile müşterisine harcamasına özel iade imkanı sağlıyor. Özellikle de kredi kartı alışverişlerine sağlanan geri ödemeler, banka tarafından hizmet kullanımını sağlarken, müşteri tarafından yaptığı alışverişin daha ucuza gelmesini sağlıyor.





İş Bankası'nın kredi kartı olan Maximum kart ile yapılacak olan alışverişlerde de Şubat ayı kampanyaları bugün itibari ile açıklanmış bulunuyor. Öyle ki market alışverişi yapan müşteriye sağlanan geri ödeme 500 TL'ye ulaşabiliyor. Bugün itibari ile başlayan kampanya 2 Şubat'a kadar devam edecek iken Maximum kart anlaşmalı marketlerde yapılaak olan belli bir limit üzeri alışverişe geri ödeme yapılıyor.

MARKETLERDE 500 TL İADE KAMPANYASI

Banka tarafından yapılan açıklamada tek seferlik 750 TL alışveriş akabinsde yapılacak olan her alışverişe geri ödeme imkanı sunan bana, bu kapsamda toplamda 500 TL'ye varan ek ödeme imkanı sağlıyor. bu ek ödemeler MaxiPuan olarak aktarılırken, MaxiMil olarak da kullanılabiliyor.

Cari Kartlar, Aidatsız Kartlar, Maximum Gençlik Kart, Gençlik Debit Kartlar kampanyaya dahil olmayan kartlar arasında yer alıyor. 29 Şubat'a kadar devam edecek banka kampanyasımda hak kazanılan ödğllerin kampanyanın sonlanması akabinde hesaplara aktarılacağı belirtilirken, son kullanma taerihinin ise 30 Nisan olduğu açıklandı.

Kampanyaya katılım zorunluluğu mevcut iken Maximum Mobil’de veya İşCep'te yer alan kampanyalar kısmından onay vererek kampanyaya katılım sağlanabilmektedir.