O bankanın müşterileri yaşadı! 2500 TL'lik para iadesi onaylandı: İşte tek yapılması gereken

Akbank duyurdu! Pek çok sektörde yapacağınız harcamalar için avantajlarda bulunuyor. Yapacağınız market, akaryakıt ve giyim alışverişlerine 2 bin 500 TL hediye! Kampanya detaylarına haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

AKBANK'TAN 2 BİN 500 TL

Akbank bireysel kredi kartınız yoksa ancak 1 Ocak 2024 - 31 Ocak 2024 tarihleri ​​arasında ilk kez Axess ana kredi kartı başvurusu yapmış ve kartınız 31 Ocak 2024 tarihine kadar onaylanmışsa Akbank'ta promosyonlardan yararlanabilirsiniz. Başvuruları onaylanan Akbank müşterileri promosyona 31 Ocak 2024 tarihine kadar Juzdan, Akbank Mobil veya SMS yoluyla katılabilecekler. 15 Şubat 2024 tarihine kadar gıda, giyim ve akaryakıt kategorilerinde her 2 bin 500 TL ve üzeri alışverişlerinizde 250 TL, toplam 2 bin 500 TL’ye varan indirimden yararlanabilirsiniz. Juzdan üzerinden kampanyaya katılabilmek için herhangi bir ödeme yapmadan önce "Hemen Katıl" butonuna tıklamanız gerektiğini belirtmek isteriz. Profil alanınızda "Kampanyalarınız" başlığı altında görünen bir kampanyaya katılabilirsiniz. SMS kampanyasına katılmak için sistemimizde kayıtlı cep telefonu numaranıza "KAZAN" yazıp ilk kullanımınızdan önce 4566'ya SMS göndererek kayıt olmanız gerekmektedir. Belirtilen SMS sistemimize ulaştığında ve kayıt olduğunuzu size bildirdiğimizde promosyona katılabileceksiniz. Katılım için gönderilen SMS'lerin operatörün tarifesine göre ücretlendirileceğini lütfen unutmayın.





Kuyum, sigorta, bes, vergi harcamaları ile nakit ve nakde yönelik işlemler kampanya dahilinde değildir. Kampanya ödülleri aynı gün ve aynı işyerinde yapılan ilk 2 bin 500 TL'ye kadar geçerlidir. Free, ticari kartlar, ek kart, öğrenci kart ve sanal kart başvuruları kampanya kapsamında değildir. Akbank Mobil ve İnternet, Juzdan, Akbank.com, Axess.com.tr, tüm ATM ve şubelerle ya da Müşteri İletişim Merkezinden kredi kartı başvurusu yapabilirsiniz. Başvuru formunda “Kartımı anında dijital kullanıma açmak istiyorum” seçeneğini işaretleyerek anında dijital kullanımlı kart alabilirsiniz. Adresinize başvurmadan kartınızı internet ve mobil ödemelerde kullanabilirsiniz. Kampanyalar bireysel olarak yürütülmektedir. Kampanya süresince Akbank üyeleri toplam 2 bin 500 TL'ye varan indirimin yanı sıra üye firmalardan ve diğer promosyonlardan chip-para da kazanabiliyor. Promosyonlardan elde edilen indirimler, ilgili işlemi yaptığınızda kartınıza otomatik olarak yüklenecektir.