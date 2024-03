O bankanın müşterilerine 31 Mart duyurusu! Bunu yapanın 750 TL'si cebinde kalacak

Bankadan büyük kampanya! 750 TL tasarruf edebilirsiniz! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BANKA KAMPANYASI BAŞLADI

Son dönemlerde birçok banka fatura ödemeleriyle ilgili kampanyalar düzenlemeye devam ediyor. QNB Finansbank her fatura için 250 TL, toplam 750 TL ödeme yapacak. Kampanya 31 Mart tarihine kadar geçerli olacak. Banka müşterisi olan ve vadesiz hesap ya da kredi kartı üzerinden 31 Mart tarihine kadar verilen her otomatik fatura talimatı için 250 TL, toplam 750 TL ParaPuan hediyesi verilecek. Kampanyadan faydalanmak için bankanın mobil uygulaması üzerinden görüntülü görüşme yöntemiyle müşteri olabilirsiniz. Kampanya 31 Mart tarihine kadar verilen otomatik fatura talimatları için geçerli olacak. Kampanya süresi içinde iptal edilen fatura talimatları kampanyadan faydalanamaz. Verilen her otomatik fatura talimatı için 250 TL, toplam 750 TL ParaPuan ödemesi yapılacak.





Kredi kartından verilen faturaların sonrasında kazanılan puanlar 30 Nisan tarihine kadar ödenmesi gerekiyor. Tarihe kadar talimat iptal edilirse puanlar iade alınacak. Eğer puanlar kullanılmış olursa borç olarak karta yansıtılacak. Kredi kartından verilen talimtlar sonrasında verilen ödülün 100 TL kısmı fatura ödenen ayın son iş günü, 150 TL kısmı 1-10 Mayıs tarihleri arasında kartlara yansıtılacak. Hesaplardan verilen talimatların da 30 Nisan tarihine kadar ödenmesi gerekiyor. Kazanılan puanlar 1-10 Mayıs tarihlerinde hesaplara yansıtılacak. Ödeme tarihlerinde hesap bakiyesi yetersiz olursa fatura ödeme işlemi yapılmayacağı için kampanyadan faydalanılamayacak. Kampanya yalnızca CardFinans ve QNB First logolu kredi kartı ve vadesiz hesaplardan verilen talimatlarda geçerli olacak. Puanların kullanılma süresi 25 gün olarak belirlendi. Puanlar Finansbank POS cihazlarında kullanılabilecek. Otomatik fatura talimatları bankanın dijital kanalları aracılığıyla verilebilecek. Bir müşteri kampanyadan en fazla 750 puan kazanabilecek. Daha önce verilen fatura talimatları kampanyaya dahil olmayacak.