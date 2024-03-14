Bist 100
8.931,77 0%
DOLAR
32,13 0,26%
EURO
35,27 0,28%
ALTIN
2.230,11 -0,01%

O bankanın müşterilerine 31 Mart duyurusu! Bunu yapanın 750 TL'si cebinde kalacak

Banka müşterilerine büyük kampanya! 750 TL cebinizde kalacak! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 14.03.2024 07:49
Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 07:49
O bankanın müşterilerine 31 Mart duyurusu! Bunu yapanın 750 TL'si cebinde kalacak

Bankadan büyük kampanya! 750 TL tasarruf edebilirsiniz! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BANKA KAMPANYASI BAŞLADI

Son dönemlerde birçok banka fatura ödemeleriyle ilgili kampanyalar düzenlemeye devam ediyor. QNB Finansbank her fatura için 250 TL, toplam 750 TL ödeme yapacak. Kampanya 31 Mart tarihine kadar geçerli olacak. Banka müşterisi olan ve vadesiz hesap ya da kredi kartı üzerinden 31 Mart tarihine kadar verilen her otomatik fatura talimatı için 250 TL, toplam 750 TL ParaPuan hediyesi verilecek. Kampanyadan faydalanmak için bankanın mobil uygulaması üzerinden görüntülü görüşme yöntemiyle müşteri olabilirsiniz. Kampanya 31 Mart tarihine kadar verilen otomatik fatura talimatları için geçerli olacak. Kampanya süresi içinde iptal edilen fatura talimatları kampanyadan faydalanamaz. Verilen her otomatik fatura talimatı için 250 TL, toplam 750 TL ParaPuan ödemesi yapılacak. 

750 tl fatura kampanyası

Kredi kartından verilen faturaların sonrasında kazanılan puanlar 30 Nisan tarihine kadar ödenmesi gerekiyor. Tarihe kadar talimat iptal edilirse puanlar iade alınacak. Eğer puanlar kullanılmış olursa borç olarak karta yansıtılacak. Kredi kartından verilen talimtlar sonrasında verilen ödülün 100 TL kısmı fatura ödenen ayın son iş günü, 150 TL kısmı 1-10 Mayıs tarihleri arasında kartlara yansıtılacak. Hesaplardan verilen talimatların da 30 Nisan tarihine kadar ödenmesi gerekiyor. Kazanılan puanlar 1-10 Mayıs tarihlerinde hesaplara yansıtılacak. Ödeme tarihlerinde hesap bakiyesi yetersiz olursa fatura ödeme işlemi yapılmayacağı için kampanyadan faydalanılamayacak. Kampanya yalnızca CardFinans ve QNB First logolu kredi kartı ve vadesiz hesaplardan verilen talimatlarda geçerli olacak. Puanların kullanılma süresi 25 gün olarak belirlendi. Puanlar Finansbank POS cihazlarında kullanılabilecek. Otomatik fatura talimatları bankanın dijital kanalları aracılığıyla verilebilecek. Bir müşteri kampanyadan en fazla 750 puan kazanabilecek. Daha önce verilen fatura talimatları kampanyaya dahil olmayacak. 

İLGİLİ HABERLER

Az önce duyuruldu! 70 TL'den 130 TL'ye yükseltildi

Az önce duyuruldu! 70 TL'den 130 TL'ye yükseltildi

Uçuşa geçen gram altına İslam Memiş freni! Düşeceği rakamı ve tarihi ilk kez açıkladı

Uçuşa geçen gram altına İslam Memiş freni! Düşeceği rakamı ve tarihi ilk kez açıkladı

Telefon kilidinizi açma şekliniz zekanızı ele veriyor! Böyle açanlara kötü haber!

Telefon kilidinizi açma şekliniz zekanızı ele veriyor! Böyle açanlara kötü haber!

17 gün içinde bu işlem yapmayan emekli hapı yuttu: Bayram ikramiyesinden mahrum kalacak

17 gün içinde bu işlem yapmayan emekli hapı yuttu: Bayram ikramiyesinden mahrum kalacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uçuşa geçen gram altına İslam Memiş freni! Düşeceği rakamı ve tarihi ilk kez açıkladı
2
Bankaların promosyon kavgası devam: Yapı Kredi 23,850 TL ile göz kamaştırdı
3
Altın fiyatlarında uçuş başlıyor! O tarihte 3500 TL'yi görecek!
4
İş Bankası 34.000 TL promosyon açıklanmıştı: Sonunda o imzalar da atıldı
5
SSK- Bağ-Kur'luya 17-28 Nisan'da ödenecek 2. maaş tutarları netleşti: Fatura desteği bile var!
6
17 gün içinde bu işlem yapmayan emekli hapı yuttu: Bayram ikramiyesinden mahrum kalacak
7
Nihayet 2024 promosyon rekoru kırıldı! Ay ortasında İş Bankası 35.000 TL verecek

Uçuşa geçen gram altına İslam Memiş freni! Düşeceği rakamı ve tarihi ilk kez açıkladı

Gram altın o tarihte 3500 TL'ye fırlayacak! Altını olan olmayan kuyumcuya koşacak!

İki zincir marketten Ramazan kolisi indirimi! Fiyatı duyan koli koli stok yapıyor

Telefon kilidinizi açma şekliniz zekanızı ele veriyor! Böyle açanlara kötü haber!

17 gün içinde bu işlem yapmayan emekli hapı yuttu: Bayram ikramiyesinden mahrum kalacak

Memur, çalışan, taşeron... Herkese promosyon: 30.000 TL- 25.000 TL ödeniyor

Elinde altını olan derhal bunu yapsın! Ünlü ekonomist altını olana altın öneriyi verdi

TÜVTÜRK açıkladı: Yeniden Değerleme Oranında zam yapıldı

O bankanın müşterilerine 31 Mart duyurusu! Bunu yapanın 750 TL'si cebinde kalacak

Bunu yapmayanın doğalgaz faturası yarı yarıya düşüyor! Düşük fatura ödemenin kolay yolu

Bu tarifle pırasa sevmeyen kalmayacak! Çıtır çıtır pırasalı börek tarifi

Az önce duyuruldu! 70 TL'den 130 TL'ye yükseltildi