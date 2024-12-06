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O Belediyeden Öğrencilere 15.000 TL Burs Desteği

Üsküdar Belediyesi, üniversite öğrencilerine yönelik 15.000 TL burs desteği sağlıyor. Başvurular 15 Aralık’a kadar alınacak.

Yayın Tarihi: 06.12.2024 12:43
Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 12:43
O Belediyeden Öğrencilere 15.000 TL Burs Desteği

Üsküdar Belediyesi'nden 15.000 TL Burs Desteği Programı

Üsküdar Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla desteklerine devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yanında, kendi sınırları içerisindeki vatandaşlarına yönelik bir dizi yardım programı uygulamakta. Bu çerçevede, emekliler, kadınlar ve çocuklar için sağlanan desteklerin yanı sıra, öğrencilere de önemli bir burs imkanı sunuluyor.

Yeni Burs Başvuruları Başladı

Burs desteği programı, 3 Aralık 2024 tarihinde başlamış olup, son başvuru tarihi 15 Aralık 2024 olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda, üniversiteyi kazanan öğrencilere 15.000 TL burs sağlanacağı duyurulmuştur.

“İlk Bursum” Projesi Detayları

Üsküdar Belediyesi, “İlk bursum” projesi ile üniversiteye bu yıl yerleşen öğrencilere burs desteği sunmayı hedeflemektedir. Başvurular, Üsküdar Belediyesi’nin resmi internet sitesi olan uskudar.bel.tr adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek.

O Belediyeden Öğrencilere 15.000 TL Burs Desteği

Burs İçin Gerekli Şartlar

“İlk bursum” programından yararlanabilecek öğrencilerin yerine getirmesi gereken şartlar şunlardır:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • 18-25 yaş aralığında bulunmak,
  • Öğrenci veya ailesinin ikamet adresinin Üsküdar’da olması,
  • Lisans veya ön lisans bölümüne yerleşmiş olmak,
  • Devlet veya vakıf üniversitelerinde yüzde 100 burslu eğitim almak,
  • Örgün eğitim öğrencisi olmak,
  • Üniversiteye bu yıl yerleşip kaydolmuş olmak.

Başkanın Açıklamaları

Üsküdar Belediye Başkanı, gençlerin geleceğinin çok önemli olduğunu ve onların hayallerine ulaşmaları için her türlü desteği vermeye devam edeceklerini belirtti. Başkan, bu burs programının gençlerin başarılarına katkıda bulunacağını ve ilçenin geleceğine yapılan bir yatırım olduğunu vurguladı.

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