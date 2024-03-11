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O birey için artık ulaşım derdi yok! Her yere bedava gidilme dönemi başlıyor

Seçime 20 gün kaldı. Partililer ve belediye başkan adayları koltuk kazanmak adına son kozlarını açıklamaya devam ediyor. Yapılan açıklamalar vatandaşın dikkatini çekerken, her kesimden bireye ek destek açıklamaları da gün gün yapılıyor.

Yayın Tarihi: 11.03.2024 17:06
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 17:06
O birey için artık ulaşım derdi yok! Her yere bedava gidilme dönemi başlıyor

Seçime 20 gün kaldı. Partililer ve belediye başkan adayları koltuk kazanmak adına son kozlarını açıklamaya devam ediyor. Yapılan açıklamalar vatandaşın dikkatini çekerken, her kesimden bireye ek destek açıklamaları da gün gün yapılıyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayları da vatandaşın dikkatini çekecek vaatlerini sunmaya devam ediyor. Özellikle de akaryakıt fiyatlarındaki artıştan mütevellit, topl taşımaya yönelen vatandaşa sağlanan destekler dikkat çekiyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, tarafından gün gün Ankaralı halkın gönlünü çelecek açıklamalar yapılmaya devam ediyor. İlk olarak Ankaralıya aktarma ücretlerinin bedava sağlanacağı müjdesini veren Altınok tarafından o personeli yakından ilgilendiren yeni bir açıklama mevcut.

BEDAVA ULAŞIM 

Seçimlerin kazanılması durumunda, PTT personeli toplu taşıma araçlarını bedava kullanacak. Öyle ki eskiden yürürlükte olan Paso sisteminin devreye gireceği açıklanmış bulunuyor.

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Geçtiğimiz gün yeni seçim vaadini açıklayan Altınok, ülkede ulaşımın en pahalı olduğu ilin Ankara olduğunu belirtti. 31 Mart seçimleri sonrasında PTT personelinin Paso kartlarına geri döneceğini açıklayan Altınok, bu kapsamda bedava hizmet sağlanacağını açıkladı. Altınok tarafından yapılan açıklamada , "Ülkenin en yüksek ulaşımı Ankara'da. 1 Nisan itibari ile PTT çalışanlarına paso uygulaması geri gelecek. PTT personelimiz eskiden olduğu gibi ücretsiz otobüs hizmetinden yararlanacak." denildi.

ÜCRETSİZ AKTARMA

PTT personelini yakından ilgilendiren bu müjde akabinde tüm Ankaralıyı yakından ilgilendirecek gelişme, geçtiğimiz hafta açıklanmıştı. Şu an günün ilk otobüsüne binip berlli süre içerisinde aktarmaya dahil olan vatandaşın, 2. araca 7 TL ödenediğini açıklayan Altınok, 1 Nisan itibari ile ikinci aktarmanın bedava yapılacağını açıkladı.

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