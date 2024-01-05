O birey Ziraat Bankası hesabına baksın! Ödemeler IBAN'a bugün yatacak

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik) Uzun süredir devam eden ürün alım kampanyasında teslim edilen zeytinlerin yüzde 50'sine tekabül edecek şekilde ödeme hesaplarının tamamlandığı bilgisini verdi.

O birey Ziraat Bankası hesabına baksın! Ödemeler IBAN'a bugün yatacak
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Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik) Uzun süredir devam eden ürün alım kampanyasında teslim edilen zeytinlerin yüzde 50'sine tekabül edecek şekilde ödeme hesaplarının tamamlandığı bilgisini verdi. Bu kapsamda 2023 2024 alım kampanyasının sonuncu ayak ödemelerini bugün hesaplara aktaracak. 2023-2024 yılı zeytin alım ortaklarına bugün toplamda 36 milyon TL'lik ödeme yapılacak.

MARMARABİRLİK ZEYTİN KAMPANYASI

Bugün sabah saatleei itibari ile hesaplara aktarılacak olan destek ödemelerine hak sahibi olan ortaklar, Ziraat Bankadı hesaplarında ödemelerine ulaşabilecek.

TL

24 Ekim 2023'ten bu yanda zeytin alımı yapıldığı açıklaması Marmarabirlik tarafından sunuldu. 2 milyar 820 milyon liralık alım yapan Marmarabirlik, bu kapsamda ortaklarına yarısını ödeyecek. Bu kapsamda Ekim ayından bu yana yapılan ödemelerde bugün yapılacak olan ödemeler ile birlikte toplam 1 milyar 256 milyon lira ödenmiş olacak.

ZEYTİN KAMPANYASI BİTTİ

 Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa tarafından yapılan açıklamada Ekim ayında beri, kooperatif bulunan bölgelerde alımların devam ettiği söylenirken, hiç bir aksilik çıkmadığı ve bazı bölgelerde kampanyanın bittiği belirtildi. Kampanyanın son ödemelerinin gerçekleştiğini açıklayan Asa, iri daneli olarak ortalama 91.50 TL kg fiyatı olduğunu belirtirken, bölge halkı için imkanların zorlandığına işaret etti.

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