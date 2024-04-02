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O emekli bugün koştur koştur bankaya gitsin! IBAN'a bakan yaşayacak

Emekliye Nisan ayında da ek ödemeler sağlanıyor. Bayram sebebiyle emeklinin hakkedişlerinin ödenmesi bugün başlıyor

Yayın Tarihi: 02.04.2024 13:56
Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 13:56
O emekli bugün koştur koştur bankaya gitsin! IBAN'a bakan yaşayacak

Ramazan Bayramı ikramiyesi zamlı ödeme tutarlarının belirlenmesi akabinde hesaplara aktarılacağı tarih merak edilmekteydi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada hesaplara aktarım tarihi 2 -5 Nisan olarak  belirlenmişti 

Cumhurbaşkanı RecepnTayyip Erdoğan tarafından seçim öncesi bir mitingde yapılan açıklamada ikramiye ödemelerine yüzde 50 zam yapıldığı belirtilmişti. 2 bin lira olarak uygulanan emekli ikramiyesi 3 bin liraya çıkartılığı müjdesi sunulmuştu. Emeklinin beklentisi Cumhuriyet ikramiyesi tutarı olan 5 bin lira olacağı yönünde iken, gün gün zamlanacağı iddiaları da konuşulmaya devam etmekteydi Emekli ikramiyesi ile alakalı 3 bin lirada mutabık kalındığı belirtilirken, gözler ödenme tarihlerine çevrilmişti. 

Bakanlık tarafından belirten ödeme tarihleri bugün itibari ile başladı. Emekli normal maaşını aldığı güne belirlenen şekilde emekli ikramiyesi ödemesini alacak.

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MAAŞ GÜNÜNE GÖRE İKRAMİYE ÖDEME TARİHLERİ

Yapılan açıklamada emekli maaş alma günü ayın 17 ve 18’i olan bireye emekli ikramiyesi bugün yatacak. SSK emeklisi bugün itibari ile ATM'lerden ikramiye ödemesini çekebilecek. 

SSK emeklidini ilgilendiren ödeme tarihleri ile birlikte Emekli Sandığı emeklileri de bugün ikramiye ödemelerini alacak. Aylık maaş alma tarihi 1 ve 2 olanlara da bugün itibari ile ödemeler sağlanacak. 

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SSK emeklileri arasında 19, 20, 21, 22’sinde maaş alanalara 3 Nisan’da, 23, 24, 25, 26’sında emekli maaşını alanlara ise 4 Nisan tarihinde ikramiye aktarımı tamamlanacak. 

Emekli Sandığı emeklilerinde ise maaş günü 3, 4 ve 5 olanlar maaşları ile aynı zamanda ikramiye ödemelerini alacak. 

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