O emekliye 5.000 TL ek ödeme çıktı! Tek seferlik ikramiye gibi verilecek   

En düşük emekli maaşının 12,500 TL’ye yükselmesi akabinde açlık sınırının altında kalan maaşlar, erimeye devam ediyor. Ancak devlet emekliye yönelik sosyal destek programları ile bu zorlu dönemin rahat geçirilmesini hedeflerken belediyeler de emekliler için harekete geçmeye devam ediyor. Özellikle de seçimler öncesinde alınan kararlar doğrultusunda açıklanan seçim vaatleri uygulamaları tek tek başlamış bulunurken, emekliler için bir çok destek ödemesi yapılıyor.

Belediyelerin emekliye yönelik sağladıkları destekler ile alakalı açıklamalar yapılmaya devam ediyor. Bu açıklamalar arasına geçtiğimiz gün Bakırköy Belediyesi de dahil olurken, ekonomik zorluk yaşayan emeklilere yönelik sürpriz destek paketinde 5.000 TL pazar desteği sağlanacağı ifade edilmiş bulunuyor.

EMEKLİYE 5.000 TL PAZAR DESTEĞİ

Belediye tarafından yapılan açıklamada emeklinin yanı sıra öğrenci desteğinin de sağlanacağı ifade edildi. 2024-2025 eğitim öğretim yılı içerisinde öğrencilere yönelik başlatılan destekte 1250 TL ödeme yapılacağı belirtildi.

İlçede yaşayan ve belirlenen şartları taşıyan tüm emekli vatandaşların bu destekten yararlanabileceği açıklaması Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Ovalıoğlu tarafından yapılırken, başvuruların 23 Eylül itibariyle başlayacağı ifade edildi.

ÖĞRENCİLERE EĞİTİM DESTEĞİ

Belediye tarafından yapılan açıklamada, sadece emeklilere değil, öğrencilere de önemli desteklerin sağlanacağı ifade edildi. İlkokul ve ortaokul öğrencilerine aylık 900 TL, lise öğrencilerine ise aylık 1250 TL eğitim desteği verilecek. Bu destek, 8 ay boyunca devam edecek ve öğrencilerin eğitim hayatlarına katkı sağlayacak.

Bakırköy Belediyesi, bu destekleriyle hem emekli vatandaşların alım gücünü arttırmayı hedeflerken, hem de öğrencilerin eğitim hayatına kesintisiz olarak devam etmesini amaçlıyor.