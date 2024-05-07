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Tüm zamlara ek KDV oran artışı gündemdeydi! Bakandan son dakika KDV açıklaması

Son günlerde ortaya atılan iddialarda KDV oranlarında artış yapılacağı belirtiliyor. HAzine ve Maliye Bakanlığı'na kadar duyulan bu iddialar sonrasında bakanlık tarafından son dakika yapılan açıklamada ortaya atılan iddialara istinaden yanıt verilmiş bulunuyor.

Yayın Tarihi: 07.05.2024 19:23
Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 19:23
Tüm zamlara ek KDV oran artışı gündemdeydi! Bakandan son dakika KDV açıklaması

Son günlerde ortaya atılan iddialarda KDV oranlarında artış yapılacağı belirtiliyor. HAzine ve Maliye Bakanlığı'na kadar duyulan bu iddialar sonrasında bakanlık tarafından son dakika yapılan açıklamada ortaya atılan iddialara istinaden yanıt verilmiş bulunuyor. 

Son günlerde ortaya atılan iddialarda KDV oranlarına zam yapılacağı belşrtilmişti. Zaten enflasyon rakamlarının pozitif seyri sebebiyle artan fiyatlar vatandaşın cebini yorarken, KDV artışının etkisinin büyük olacağı ifade edilmişti. Türkiye gündemini sarsan konu ile alakalı olarak Hazine ve Malşye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada  ''KDV oranlarının artırılacağına dair iddialar asılsızdır" ifadeleri yer aldı.

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KDV ORANLARINDA ARTIŞ OLACAK MI?

Banalık Resmi sosyal medyan hesabı üzerinden konu ile alakalı vatandaşı rahatlatan açıklamayı yaptı. Bakan Şimşek tarafından geçtiğimiz dönemde de bir çok kere KDV artışının yapılmayacağı konusunda açıklama yapıldığı belirtilirken, indirim, istisna ve muafiyetlerin Tebliğ kapsamında değerlendirileceği açıklanmıştı. Vergi kaçakçılığına açık olan kuralların değişeceği, suistimal edilebilecek olan her türlü vergi işlemi konusunda çalışmaların yapılacağı açıklamasını yapan Şimşek, Halihazırda KDV oranlarında herhangi bir artışın yapılmayacağını belirtti. 

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KDV NASIL BELİRLENİYOR

KDV oranları ekonomik ve sosyal koşullara göre belirlenmekte. Karar verme konusunda öncü mevki, Cumhurbaşkanlığı olmaktadır. Hizmet ya da mala göre 3 farklı oran işklem görmekte iken, temel gıdalar için bu oran yüzde 1, Yeme-içme, sağlık, eğitim gibi kimi hizmetlerde bu oran yüzde 10 ve yukarıdaki iki listede yer alamay ürün ve hizmetler için ise oran yüzde 20 olarak şekillenmektedir. 

 

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Tüm zamlara ek KDV oran artışı gündemdeydi! Bakandan son dakika KDV açıklaması

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