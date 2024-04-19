O market tüm ürünleri zararına satışa çıkarttı! Millet yarı fiyatına kasa kasa alıyor

Son zamanlarda yaşanan ekonomik zorluklar ve fiyat artışları, tüketicileri market alışverişlerinde zorlamaya devam ediyor. Ancak, bir nefes alma fırsatı olarak görülen indirim günleri, bu sıkıntılı dönemde bir ışık gibi parlıyor. İşte bu indirimlerden biri de Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde gerçekleşti ve tüketicileri sevindiren bir gelişme oldu.

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde yapılan büyük indirimler, temel ihtiyaçları karşılamanın maliyetini önemli ölçüde düşürdü. Tuvalet kağıdı gibi günlük kullanımın vazgeçilmezlerinden biri olan ürünlerde yapılan indirimler, vatandaşların yüzünü güldürdü.

15 Nisan tarihine kadar sürecek olan indirim kampanyası kapsamında, Solo ve Familia markalarına ait 40'lı tuvalet kağıtları yarı fiyatına satışa sunuldu. Solo marka 40'lı tuvalet kağıdının fiyatı 240 TL'den 179 TL'ye, Familia marka 40'lı tuvalet kağıdının ise 209.90 TL'den 179 TL'ye düştü. Ayrıca, Solo marka 16'lı kağıt havlu da 119.90 TL'den 89.90 TL'ye düşürüldü.





Bu indirimlerle, tüketicilere önemli bir maddi rahatlama sağlanırken, Tarım Kredi Kooperatif marketleri, temel ihtiyaçların karşılanmasında önemli bir rol üstleniyor. Tarım Kredi Kooperatifleri, Türk tarımına ve ekonomisine hizmet etmek amacıyla 1972 yılında kurulmuş olup, çiftçilerin ihtiyaçlarını karşılamak ve kooperatifçilik ilkeleri doğrultusunda dayanışma sağlamak için faaliyet göstermektedir.

Bu indirimlerin, tüketicilere ve özellikle de ekonomik olarak zor günler geçiren ailelere nefes aldırması bekleniyor. Tarım Kredi Kooperatif marketlerindeki bu tür adımların devam etmesi, tüketicilerin temel ihtiyaçlarını daha uygun fiyatlarla karşılayabilmesine olanak tanıyacak gibi görünüyor.