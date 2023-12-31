O marketten alışveriş yapan 600 TL'sini geri alıyor! Tek bir SMS'le alışveriş bedavaya gelecek

Carrefoursa ve Akbank İşbirliği: Akbank Mobil Kullanıcılarına Özel İade Kampanyası Başladı!

Carrefoursa, mobil uygulama üzerinden Akbank hesabı oluşturan kullanıcılarına özel bir kampanya düzenliyor. Bu özel kampanya ile Akbank mobil uygulamasını indiren ve davet kodu kullanarak hesap açanlar, 31 Aralık'a kadar geçerli olan ayrıcalıklı tekliflerden yararlanma imkanına sahip olacaklar.

100CarrefourSA23 davet kodunu kullanarak hesap açan Akbank müşterileri, Carrefoursa alışverişlerinde toplamda 600 TL'ye kadar iade kazanma fırsatını elde edecekler. Akbank'ın kredi kartıyla yapılan her harcama, 3 ay boyunca 400 TL Carrefoursa puanı ve toplamda 600 TL iade avantajını beraberinde getirecek.





Bu özel kampanya kapsamında Carrefoursa'nın sunmuş olduğu 400 TL değerindeki puan kodu, 31 Ocak tarihine kadar geçerliliğini sürdürecek. Müşteriler, mobil uygulama üzerinden edindikleri avantajlı tekliflerle Carrefoursa alışverişlerinden en iyi şekilde yararlanabilecekler. Kampanya hakkında daha fazla bilgi ve başvuru adımları için Carrefoursa'nın resmi mobil uygulamasını ziyaret etmenizi öneririz.