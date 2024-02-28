O otomobile görülmemiş indirim geldi! Fiyatı şak diye 250 bin TL birden düştü!

Herkes bu kampanyayı bekliyordu! Bu modelde fiyatlar 250 bin TL düştü! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ARAÇ FİYATLARI 250 BİN TL DÜŞTÜ

Son dönemlerde hem ikinci el hem sıfır araç piyasasında fiyatlar fahiş şekilde yükselmeye devam ederken markaların düzenlediği kampanyalar yakından takip ediliyor. Toyota markası araç sahibi olmak isteyen müşterilerinin yüzünü güldürdü. Markanın 2024 model 1.8 Hybrid Passion e-CVT modellerinde büyük indirim yapıldı. Araç fiyatları 250 bin TL düşürüldü ve fiyatlar 1 milyon 550 bin TL'ye düştü. Güncel olarak modelin donanımlarına göre fiyatları şu şekilde;





Versiyonu: 1.5 Vision Multidrive S. Fiyatı: 1.219.500 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.060.000 TL.

Versiyonu: 1.5 Dream Multidrive S. Fiyatı: 1.334.500 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.200.000 TL.

Versiyonu: 1.5 Dream X-Pack Multidrive S. Fiyatı: 1.416.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.259.500 TL.

Versiyonu: 1.5 Flame X-Pack Multidrive S. Fiyatı: 1.501.500 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.345.000 TL.

Versiyonu: 1.5 Passion X-Pack Multidrive S. Fiyatı: 1.622.500 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.466.000 TL.

Versiyonu: 1.8 Hybrid Passion e-CVT. Fiyatı: 1.800.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.550.000 TL.

Versiyonu: 1.8 Hybrid Passion X-Sport e-CVT. Fiyatı: 1.980.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.730.000 TL.

Versiyonu: 1.8 Hybrid Passion X-Style e-CVT. Fiyatı: 2.080.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.830.000 TL.