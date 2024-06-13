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O tarihe kadar giden emekliye, maaşına ek destek! Temmuz ayında 5.000 TL ödenecek

Devlet tarafından en düşük maaş alan emekliye özel olarak sunulan bir çok program mevcut. Devlet tarafından sağlanan bu imkanların yanı sıra belediyeler tarafından da emekliye özel destekler sağlanıyor.

Yayın Tarihi: 13.06.2024 14:17
Güncelleme Tarihi: 13.06.2024 14:17
O tarihe kadar giden emekliye, maaşına ek destek! Temmuz ayında 5.000 TL ödenecek

Emekli maaşlarını  açlık sınırının kat be kat altında seyrettiği şu günlerde emekli kendisine sunulan bir çok avantajı araştırmaya devam ediyor. Devlet tarafından en düşük maaş alan emekliye özel olarak sunulan bir çok program mevcut. Devlet tarafından sağlanan bu imkanların yanı sıra belediyeler tarafından da emekliye özel destekler sağlanıyor. Sosyal belediyecilik anlayışı ile yola çıkan yeni belediye başkanları, seçimler öncesinde verdikleri vaatleri tutmak adına çalışmalarına devam ettirirken, maddi imkansızlıklar içinde bulunan emekliye ve hanedeki bireyin kişi başına düşen gelir tutarının asgari ücretin 3'te biri olması durumunda bu destek ödemelerine hak sahibi olunabiliyor 

Ekonomik krizin hat safhada devam ettiği şu günlerde Şişli Belediyesi tarafından alınan karar doğrultusunda emekliye ve maddi durum imkansızlığı içinde bulunan vatandaşa özel 5.000 TL destek sağlanacak. "Pazar Alışveriş Desteği" programı adı altında başlatılan programda zor durumda olan emeklilere ödenecek. Başvurma şartının bulunduğu destekte kişi başı hane halkı geliri asgari ücretin 3'te birinden az olan ve 60 yaşını doldurmuş emekli vatandaşların hak sahibi olunacağı belirtildi.

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EMEKLİ PAZAR DESTEĞİ BAŞVURUSU

Yukarıdaki kategoride yer alan bireyin başvurularını Şişli Belediyesi web adresi üzerinden Online olarak ya da belediyenin telefon numarasını arayarak tamamlaması gerekmektedir. Başvuru Temmuz ayında başlayacağı açıklanırken başvuru sırasında bazı belgelerin sunulması gerekiyor. Başvuru sırasında emekli olduğuna dair nüfus cüzdanı fotokopisi ile ikametgah, tescilli araç sorgulama ve emekli aylık belgesi gibi belgeler isteniyor. Başvuru yapılması akabinde başvuru yapan birey sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından çağrılarak başvuruları tamamlanıyor.

Şişli Belediyesi tarafından emekli ve dar gelirliye yönelik bir çok program düzenleniyor. Geçtiğimiz dönemde de bir çok destek programı sunan belediye, "Bizim Sokak" ve "Gezici Kent Lokantası" projeleriyle de vatandaşın yanında olduğunu ispat etmişti. Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan tarafından pazar desteği ile alakalı yapılan açıklamada düşük gelirli emeklilerin temel ihtiyaçlarını karşılamaları konusunda önemli bir destek sağlayacağı belirtildi.

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