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O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

Hükümet tarafından gün gün yeni destekleri ile alakalı açıklamalar yapılmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 13:36
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 13:36
O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

Hükümet tarafından gün gün yeni destekleri ile alakalı açıklamalar yapılmaya devam ediyor. İşsize, yaşlıya, okuyan çocuğa, kadınlara, engellilere yönelik bir çok destek ödemesi sağlanırken, yeni sağlanacak olan destek ise hükümlülere ve engellilere sağlanacak. Devlet tarafından sağlanan destekler hibe ya da aylık maaş ödemesi olarak sağlanabiliyor. Bakanlıklar tarafından belirlenen ihtiyaçlar çerçevesinde sağlanan destekler ile alakalı açıklamalar devam ediyor.  

Bakanlık tarafından geçtiğimiz aylarda açıklaması yapılan ve başvuruya açılan yeni bir hibe programında 400.000 TL destek sağlanıyor. Bu destek iş kurmak isteyen hayata dahil olmak isteyen engellilere ve eski hükümlülere sağlanıyor. Engelli bireylere 400 bin TL, eski hükümlülere ise 300 bin TL destek sağlanacağı açıklanırken, engelli ve hükümlü desteği için bazı şartlar bulunuyor.  

HİBE DESTEĞİNDE KİMLER FAYDALANABİLİR? 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; engelli ve eski hükümlü kişiler bu hibe programından faydalanabilecek iken kendi işinin patronu olma hayali kuran bu kişilerde bazı nitelikler aranıyor.  

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

400.000 TL HİBE DESTEĞİ ŞARTLARI NELER? 

Engelli ve eski hükümlü bireylerin bu geri ödemesiz hibe programından faydalanabilmesi için İŞKUR'a kayıtlı olmak, girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olmamak gibi bazı şartlar bulunuyor. Ayrıca, adli sicil kaydı bulunmayan ve işyeri kurulacak ilde ikamet eden kişiler öncelikli olarak değerlendirilecek. 

ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜLERE HANGİ KATEGORİLERDE DESTEK VAR? 

İŞKUR’un sağladığı destekler üç ana başlık altında toplanıyor: 

1. Kuruluş İşlemleri Desteği: Resmi işlemler için en fazla 20 bin TL. 

2. İşletme Gideri Desteği: Yıllık en çok 80 bin TL, tarım ve hayvancılık projelerinde 40 bin TL. 

3. Kuruluş (Demirbaş) Desteği: Diğer sektörler için 300 bin TL, tarım ve hayvancılık için 240 bin TL’lik destek sağlanıyor. 

HİBE DESTEĞİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR? 

Engelli vatandaşlarıN e-Devlet üzerinden yapabileceği başvurular, eski hükümlüler ise Adalet Bakanlığı'nın ilgili birimleri aracılığıyla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine başvuru olarak tamamlanabiliyor. Girişimci potansiyeli olan bu kişilerin tüm başvuru işlemlerini 6 Aralık 2024’e kadar tamamlamaları gerekiyor.  

 


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