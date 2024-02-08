O tarihte gram altın dört nala koşacak! Bozduran pişmanlıktan kafasını taşlara vuracak

Altın fiyatlarının bundan sonraki gelişimi merak konusu olurken, altın ve para piyasası uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarının önümüzdeki günlerde ulaşacağı seviyeleri açıkladı. Memiş, altından yüzde 0.8 oranında bir değer artışıyla birlikte altının gramının 1.981 TL'ye dayandığını söylerken, çeyrek altın fiyatının 3.320 TL'ye yükseldiğini ifade etti. İslam Memiş, altındaki bu artışın yaz aylarında ve uzun vadede devam edeceğini açıkladı.

"Altın sahibi olanlara fırsatlar geliyor"

Gram altın fiyatının 2.000 TL'nin altında kalması alım fırsatı sağladı ancak İslami Memiş'e göre, değer kaybı altının ons başına 20 dolar düşmesine neden oldu ve gram altın fiyatı 1980 TL seviyesine ulaştı. Memiş, altının 1980 lira olarak değerlenmesi gerektiğini belirtirken elinde altın olanların yine de sabretmesi gerektiğini aktardı.





Siyasi ve aynı zamanda ekonomik gelişmeler piyasada hızlı değişimlere neden olurken altın uzmanları analizlerini ve son tahminlerini yayınladı. Bu tahminler yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir ve doğruluğu bilinmemektedir. İslam Memiş, bu dönemde altının fiyatı hızla yükseleceğini öngörürken fiyatın 2.500 Türk Lirası seviyesine yaklaşmasıyla birlikte 3.000 Türk Lirası'na yükselmeye devam edeceğini açıkladı.

"Satın alma gücü düşüyor"

Yeni yılın başlamasıyla birlikte asgari ücret ile birlikte emekli maaşlarına zam yapıldı. Piyasada birçok ürünün fiyatı artıyor. Artık birçok ürün dolar üzerinden satılıyor. Doların yükselişi aynı zamanda altının fiyatının da artması anlamına geliyor. Altın fiyatının artması, birikiminde gram altın bulunan vatandaşları sevindirecek ancak altını olmayanlar, özellikle de düğün yapmayı planlayanlar için sıkıntı yaratacak.

Elinde parası olan insanlara fırsatlar yaratır. Bu durumda birikimlerinizi ev veya araba sahibi olmak için değerlendirebilirsiniz.