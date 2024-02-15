O tarihte vatandaş şoka girecek! Doğalgaz faturalarına çifte zam ile faturalar katlanacak

2023 yılında Karadeniz doğalgazının işlenmeye başlanması açıklaması akabinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 1 ay bedava kullanım müjdesi ile birlikte 12 ay boyunca 25 metreküp ücretsiz doğalgaz uygulaması başlamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tyyip Erdoğan'ın geçtiğimiz sene müjdesini verdiği ücretsiz doğalgaz uygulaması Mayıs ayı itibari ile bitecek. Bitecek olan bu destek uygulaması ile birlikte vatandaş, faturalar konusunda uyarılırken, yeni bir zam dalgası ile alakalı olarak da altı üstü tarih verilmeye başladı. Geçtiğimiz hafta TCMB Başkanı Fatih Karahan tarafından yapılan değerlendirmede enerji tüketim zammı uygulamasının devreye alınabileceği belirtilmişti. Özellikle de 31 Mart seçimlerinin işaret edildiği açıklama ile birlikte vatandaş hem indirim uygulamasının bitmesi hem de yeni zam hezimetini bir arada yaşayacağa benziyor. Hal bu iken doğalgaz faturalarının ciddi boyutlarda artacağı tahmin ediliyor.





BEDAVA DOĞALGAZ UYGTULAMASI NE ZAMAN BİTECEK?

Mayıs ayına girilmesiyle birlikte doğalgaz indiriminin bitecek olması ile birlikte doğalgaz faturalarına bu indirim ek ücret olarak dahil olmaya başlayacak. 12 ay boyunca bedava olarak sunulan 25 metreküplük doğalgaz hizmeti faturalara yaklaşık olarak 150 TL artı olarak eklenecek.

31 Mart yerel seçimleri sonrasında sona erecek olan doğalgaz indirimine takriben vergi artışlarının yaşanacağı öte yandan doğalgaz zammının da devreye gireceği tahmin ediliyor. Konu ile alakalı Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın geçtiğimiz hafta yaptığı açıklama konuyu netleştirmiş bulunuyor. Doğalgaz ve elektriğe uzun süredir zam yapılmadığını belirten Karahan ilerleyen vakitlerde zam uygulamasının devreye gireceğini belirtmişti