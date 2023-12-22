O yaş şartını sağlayana devlet destekli faizsiz 150.000 TL kredi desteği sağlanacak!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş faizsiz devlet desteğinin miktarını 150.000 TL olarak açıkladı.

O yaş şartını sağlayana devlet destekli faizsiz 150.000 TL kredi desteği sağlanacak!
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından Bakanlığının bütçe görüşmelerinde açıklamasını yaptığı yeni destek ile alakalı detaylar oluşmaya başladı. Göktaş tarafından yapılan açıklama da geri ödemesi faizsiz olacak şekilde 150.000 TL devlet destekli kredi müjdesi verildi. Kenarda yatırımı olmayan, kendi işinin başına geçmeyi hedefleyen bireye sunulacak olan kredi desteğinden tüm gençlerin faydalanacağı belirtildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı genç girişimcilere devlet destekli Kredi imkanı sağlayacak. Iş kurma planı yapan gençlere 150.000 TL'ye kadar sağlanacak olan kredi imkânının geri ödemesi faizsiz bir şekilde tamamlanacak. Başlatılan yeni program ile istihdamın arttırılması hedeflenirken ekonomiye de büyük katkısı olacağı tahmin ediliyor.

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150.000 TL DESTEK

Ülkemizde genç girişimci sayısı oldukça fazla. Ancak son zamanlarda artan ürün ve hizmet fiyatları sebebiyle bu bireyler istihdamı sağlayamamakta. Bu kapsamda devreye giren Bakanlık sağlayacağı destek ile birlikte hayallerin önünü açacak iken gençlerin iş hayatına atılmasına destek sağlayacak.

Ekonomik kriz ile mücadele kapsamında başlatılacak olan program ile alakalı başvuru şartları ve tarihleri ile alakalı henüz net bir açıklama yok. Ancak Göktaş'ın açıklamalarına istinaden genç girişimcilere destek ödemelerinin 2024 yılı itibari ile yapılacağı tahmin ediliyor.

ENGELLİLERE DE MÜJDE VAR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri sonrasında açıklama yapan Bakan Göktaş, kendi istihdamını sağlayamayan engelli bireye de istihdamın önünü açtıklarını belirtti. Yapılan çalışmaların neticelendirildiğini açıklanan Göktaş, Ocak ayında 2 bin 392 engelli memur alımı yapılacağı müjdesini verdi.

Engelli bireyin sosyal ve ekonomik hayata dahil olmalarını sağlayan memur alımı programlarının uzun süredir devam ettiğini açıklayan Bakan Göktaş, son 21 yıl içerisinde 68 bine yakın engelli vatandaşın kamuda görev aldığını sözlerine ekledi.

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