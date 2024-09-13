O zincir markete 15 Eylül’e kadar gidene 600 TL hediye! Kampanya bitti bitiyor

Ekonomik koşullar vatandaşın alım gücünü gün gün düşürmeye devam ediyor. Hal bu iken avantajlı alım fırsatları değerlendirmeleri devam ediyor. Özellikle de zincir marketlerin aktüel katalogları ucuza ürün almak adına hafta hafta yakından takip edilirken, kimi zaman yapılan alışverişlere sağlanan geri iadeler de ilgi odağı olmaya devam ediyor. CarrefourSA’da indirimleri ile adından bahsettirmeyi başarıyor. İndirim kampanyalarının yanı sıra yapılan anlaşmalar kapsamında geri iade kampanyaları da oldukça ilgi görüyor.

CarrefourSA, müşterilerine özel olarak düzenlediği yeni kampanya ile cüzdanlarını dolduracak fırsatlar sunuyor! 23 Ağustos - 15 Eylül 2024 tarihleri arasında geçerli olacak kampanya sayesinde, alışverişleriniz daha da keyifli hale geleceği tahmin edilirken, bu kampanyada bireysel CarrefourSA Kart sahiplerine, farklı günlerde yapacakları 1.500 TL ve üzeri alışverişler için geri iadeler sunuluyor. Her alışverişte 150 TL kazanma imkanı sunan bu fırsat, toplamda 600 TL puan biriktirme fırsatı tanıyor.

CARREFOURSA İNDİRİM KAMPANYASI

Harcama yapmadan önce kampanya katılım şartı bulunurken, Online uygulama veya web sitesi üzerinden "Kampanyalar" sekmesindeki "Katıl" butonuna tıklayarak kampanyaya dahil olunması gerekiyor. Ya da 4604'e "KAZAN" yazarak SMS göndermek de kampanyadan kazanç sağlamak adına yeterli olabiliyor.

Ancak, bu işlemi gerçekleştirebilmek için kampanyaya dahil olacak olan cep telefonunun CarrefourSA Kart Dijital Üyelik programında kayıtlı olması gerekliliği mevcut.

Sadece bireysel CarrefourSA Kart sahiplerine özel olarak başlatılan kampanya 3 gün sonra sona erecek. Her müşterinin kampanyadan toplam 4 kez faydalanabileceği belirtilmiş bulunuyor. Yapılan açıklamada kampanyanın, CarrefourSA marketleri ya da online satış aracılığı ile tamamlanması gerekliliği de mevcut.

Kampanya kapsamında kazanılan puanlar, alışverişin yapıldığı CarrefourSA Kart’a 17 Eylül 2024 tarihinde yüklenecek iken 16 Ekim 2024 tarihine kadar kullanılabileceği de kampanya koşullarında belirtilmiş bulunuyor. Alkollü içecekler, tütün mamulleri, hediye kartları gibi ürünler kamopanya kapsamına dahil edilmez iken alışveriş sırasında CarrefourSA puanı veya başka bir hediye kartı kullanmak da kampanya kuralları dışında yer alıyor.