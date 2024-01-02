Ocak ayı konut kredisi kullanmak bir başka avantajlı! Peşinatsız yüzde 100 ödemeli kredi veriliyor

Hayat koşullarının zorlaşması, kredi imkanlarının zorlaşması en çok vatandaşın cebini yorarken, konut kredisi kullanım gereği duyan vatandaş özel taksitli ya da özel faizli konut kredi kampanyalarını yakından takip ediyor. Bankalar da yüksek tutarlı konut kredisi kampanyalarını duyurmaya yeni yılda da devam ediyor. Düşük faizli ve uzun vadeli krediler tercih sebebi olmakta iken müşteri kazanmak isteyen ya da müşterilerinin memnuniyetini kazanmak adına bankalar yeni yıl itibari ile de kampanyalarını duyurmaya devam ediyor.

Kenardaki yatırımı ev sahibi olmaya yetmeyen vatandaş, bankaların sunduğu kredi kampanyalarını yakından takip ediyor. Bankalar da düzenledikleri cazip kampanyaları ile ev sahibi olunmasının önünü açıyor. Garanti BBVA ve QNB Finansbank tarafından yeni yılda da cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor. Garanti Bankası ve Finansbank tarafından başlatılan 240 aya kadar varan vade seçenekleri ile sunulan kredi kampanyaları yakından takip ediliyor. Uzun vadeli olarak sunulan krediler ev almak isteyen vatandaşa esnek ödeme planları ile birlikte verilebiliyor.





QNB FİNANSBANK KONUT KREDİSİ

Finansbank 'Ev almak için' adı altında birçok kampanyayı barındırıyor. Standart konut kredisi, evini değiştiren konut kredisi, artan taksitli konut kredisi, Kentsel Dönüşüm Kredisi, peşinatsız %100 konut kredisi ve çevre dostu konut kredisi ile birçok kredi kampanyası yeni yılda da devam ediyor. Qnb Finansbank tarafından başlatılan peşinatsız %100 konut kredisi kampanyası özellikle de son zamanlarda çok tercih ediliyor. Peşinatsız %100 konut kredisi ile peşinat ödemesi yapmadan ev sahibi olabilme imkanı sunan Finansbank satın alınacak olan evin yüzde yüzüne kadar kredi kullanma imkanı sağlıyor. Sabit faiz oranı ile 180 aya kadar vade imkanı sunan banka, satın alınacak olan evin değerinin%100'üne kadar ödeme yapabiliyor. Peşinatsız %100 konut kredisi 120 ay vadeye kadar faiz oranı yüzde 3,48 olarak açıklanmış bulunuyor.

GARANTİ BANKASI KONUT KREDİSİ

Garanti Bankası'nın bir süredir devam eden avantajlı konut kredisi kampanyasında uzun vade ve düşük faiz avantajları dikkat çekiyor. Toplam kredi tutarına göre ya da aylık taksit tutara göre mortgage hesaplama imkanı sunan Garanti Bankası vade sayısını da 240 aya kadar çıkartmış bulunuyor. Garanti Bankası'nın ödemesini yaptığı konut kredisi kampanyasında maksimum ödeme 3 milyon TL olarak açıklanmış bulunuyor.