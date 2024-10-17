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Ocak bekleniyordu yeni zam Ekim'de geldi! Son dakika yüzde 27 artış onaylandı

Asgari ücretli, emekli ve memur maaşlarına yapılacak zamlarla alakalı çalışmalar devam ederken, gün gün kamuoyuna yeni hesaplamalar sunuluyor

Yayın Tarihi: 17.10.2024 10:04
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 10:04
Ocak bekleniyordu yeni zam Ekim'de geldi! Son dakika yüzde 27 artış onaylandı

Ocak ayı zamları merakla bekleniyor. Hal bu iken asgari ücretli, emekli ve memur maaşlarına yapılacak zamlarla alakalı çalışmalar devam ederken, gün gün kamuoyuna yeni hesaplamalar sunuluyor. Emekli ve memur maaşları için 3 Ocak'ta TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verileri geçerli olacak iken emeklinin refah payı zammı alıp almayacağı merak ediliyor. Emekli için yüzde 25- 45 arası zam hesapları yapılırken, memurlarda durum biraz farklı seyrediyor. Zamma ek olarak toplu sözleşme hesapları devreye girecek. Asgari ücretli zamları için ise Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonunun Aralık ayında yapacağı toplantılar bekleniyor. Bu zamlara istinaden gün gün belediye zamları ile alakalı açıklamalar da takip ediliyor. Öyle ki yeni yılı beklemeden sözleşmesi dolan belediyeler sendikalar ile düzenlediği toplu iş sözleşmeleri ile birlikte yeni zamları açıklıyor. Son olarak bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi neticesi Samsun'dan duyurulurken, zamma ek olarak ek haklar, çalışanı mutlu edeceğe benziyor. 

Ocak bekleniyordu yeni zam Ekim'de geldi! Son dakika yüzde 27 artış onaylandı

MAAŞLARA YÜZDE 27 ZAM ONAYI

Samsun’da yaşayan belediye çalışanları için müjdeli haber sabah saatlerinde geldi. Samsun Büyükşehir Belediyesi, Belediye-İş Sendikası ile yapılan toplu iş sözleşmesi kapsamında çalışanların maaşlarına yüzde 27 zam yaparak, en düşük işçi maaşını 45 bin 814 TL’nin üzerine çıkardı. Belediye Başkanı Halit Doğan, imzalanan toplu iş sözleşmesinin ülkenin dört bir yanındaki ekonomik belirsizliklere rağmen, çalışana verilen önemin bir göstergesi olduğunu belirterek, “Güçlü, etkili ve insan odaklı bir anlayışla her zaman çalışanlarımızın yanındayız,” ifadelerini kullandı. 

TATİL ÜCRETLERİ ARTTI

Resmi tatillerde ve özellikle yaklaşan yılbaşı tatilinde,  elde edilen ek gelirle birlikte çalışanlara artı ödeme yapılacak bütçe sunuldu. Samsun Büyükşehir Belediyesi, çalışanların çocuklarına yönelik eğitim desteği sağlamaya da devam ederken, her eğitim dönemi başında, destek tutarları brüt 1,000 TL ile 3,000 TL arasında değişen bir aralığa ulaşacağı belirtilmiş bulunuyor. 

Ocak bekleniyordu yeni zam Ekim'de geldi! Son dakika yüzde 27 artış onaylandı

MAAŞ ZAMMI OCAK 2025 İÇİN GEÇERLİ

Sabah saatlerinde imzaların atıldığı toplu iş sözleşmesinde varılan neticedeki zam oranı ile alakalı yapılan açıklamada zammın Ocak ayından itibaren geçerli olacağı belirtildi. Başta şoförler, güvenlik görevlileri ve iş makinesi operatörleri olmak üzere birçok meslek grubunda önemli artışlar yaşanacak. Yapılan hesaplamada bir şoför maaşı ikramiye dahil 48,516 TL’ye yükselirken, güvenlik görevlisinde bu rakam 45,852 TL olacağı belirtildi. Toplu iş sözleşmesiyle birlikte, kıdem tazminatı müjdesinin yanı sıra, bayram mesaileri, fazla mesai ücretleri ve diğer ek ödenekler konusunda da kolaylıklar sağlanacağı belirtilirekn, Halit Doğan, “Çalışanlarımızın kıdem tazminatlarını da devreye alıyoruz; bu, onların emeklilikleri için bir güvence olacak,” dedi. Bayram mesailerinin iki kat arttırıldığını sözlerine ekledi. 

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