Ocak sonu zam müjdesi! Yüzde 120'ye ek +30 imzalar atıldı

Ocak ayının bitmesine sayılı günler kala zam haberleri gelmeye devam ediyor. İlk asgari ücret zammı belirlenmesi ile başlayan bu furyaya memur ve emekli maaşları da dahil olmuştu. MEmur ve asgari ücrete yüzde yüzde 50 civarında yapılan zam sonrasında emekli maaş zammı yüzde 42,6 olarak açıklanmış ve nabızların yükselmesi sonrasında da hükümet tarafından memur maaş zammına eşitlenmişti. Ocak ayı zam açıklamaları devam ederken, Şubat ayı itibari ile zamlı maaşlarını alacak olan belediye işçileri için de çalışmalar devam ediyor. Yapılan zamlar ile birlikte belediyelerde de zam açıklamaları devam ediyor. Gün gün farklı belediyelerden düzenlenen zam toplantılarının sonuçları açıklanıyor. Belediye yetkilileri ve sendikaların bir araya geldiği toplantılarda, işçinin lehine olacak sonuçlar açıklanmaya devam ediyor.





MAAŞ ZAMMI AÇIKLANDI

Özellikle de son zamanlarda yüzde 100'ün üzerinde yapılan zamlar oldukça dikkat çekiyor. Çalışanın cebini dolduran zam oranları kadrolu çalışanı ilgilendirebildiği gibi taşerona da uygulanabiliyor. Geçtiğimiz gün bir zam haberi daha duyuruldu. özellikle yapılan zam ile birlikte sosyal haklar konusunda atılan imzalar, çalışanları ayakta alkışlattı. Giresun Belediyesi ve bağlı bulunulan sendika Hizmet-İş arasında düzenlenen ilk toplantıda zam oranları için karşılıklı imzalar atıldı.





Yapılan anlaşma kapsamında Giresun Belediyesi işçilerine yüzde 120 zam yapılacağı müjdesi verildi. Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu tarafından sosyal medya hesabından duyurulan zam açıklaması çalışanı ayağa kaldırdı. Başkan tarafından yapılan açıklamada "Yaptığımız bu rekor zammın tüm işçi kardeşlerim için hayırlı olmasını dilerim. İkinci dönemimiz çok daha iyi olacak." denildi. Öte yandan yapılan anlaşma kapsamında Giresun Belediyesi'ne bağlı kadrolu olarak çalışan 60 işçiye artı yüzde 30 zam yapılacağı belirtilirken bu kapsamda zam oranı yüzde 150'ye ulaştı.